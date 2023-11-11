馬鞍山行山｜逆行麥徑四段經彎曲山打卡皇帝椅　下山探秘一樹窰洞

高空反氣旋影響下，臨近中秋，天氣還是炎熱，今周小組續走郊遊徑接麥徑，因麥徑多是比賽路線，清理塌樹及山泥會較快，耀安邨集合。

（出發日期：2023年9月27日）



早上酷熱天氣警告發出了，到耀安邨早餐，9時15分在巴士總站集合，部份隊友會坐車上馬鞍山村，其餘隊友穿過恆安邨隧道，維修路旁小路上行接馬鞍山村路，沿村路上經燒烤場，再上便是馬鞍山村，與隊友會合後沿馬鞍山郊遊徑上至岔口，逆行麥徑四段經彎曲山至馬鞍坳大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿馬鞍山郊遊徑上至岔口，逆行麥徑四段經彎曲山至馬鞍坳👇👇👇

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休後下山順探近馬西石澗的一樹窰洞，拍照後返回麥徑下行，經黃竹洋、牛寮下水浪窩搭車離開，是日走約11公里，5小時多完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，休後下山順探近馬西石澗的一樹窰洞👇👇👇

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