Craft行山鞋測試｜NordliteUltra超厚底回彈力強　跑路跑山兩皆宜

Craft Nordlite Ultra是我測試的第三對Craft越野跑鞋。跟之前兩對相比，這對的CR Foam中底回彈最強，幾適合在馬路及水泥上行走，足以應付主要山徑。與前兩對相似，Craft Nordlite Ultra的鞋底不太適合高技術的路段，例如涉及爬石及山澗。這對鞋厚底舒適，適合跑山跑路兩用，如果穿它去「捐山」尋幽探秘則要注意踏腳點。



這次的測試對象是Craft Nordlite Ultra。（顏銘輝攝）

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Craft Nordlite Ultra簡介：

Craft Nordlite Ultra是一款混合路跑鞋，適合跑馬路及輕山徑使用。在品牌官網的介紹中，大部分篇幅用來講述它的Cr Foam中底，提供緩震與穩定，回彈力強，輕量並有爆發性的反彈。

代理商介紹稱，Cr Foam透過高溫與高壓下製成，過程中產生微細氣孔和氮，增強輕巧度，回彈力也提高。Cr Foam的緩震與回彈力比傳統物料高3倍，而且由100%可持續的環保物料製成，絕無添加任何化學成份，對環境的影響減至最低。

Craft Nordlite Ultra的前掌厚度34毫米，腳跟為40毫米，前後掌落差為6毫米。這個厚度比Hoka Speedgoat 5更加厚。比起之前所試的CTM Ultra Trail（10毫米）及Craft Endurance Trail（9毫米），Craft Nordlite Ultra的前後掌落較小。

了解之前兩次測試：

CTM Ultra Trail輕量靈巧快乾犧牲舒適感 乾濕斜面實測抓地力

Endurance Trail重舒適減快感 厚中底但更輕量

Craft Nordlite Ultra的鞋底。（顏銘輝攝）

第一次上腳感受：

穿上Craft Nordlite Ultra後，感覺有種想向前的跑的感覺，腳下的鞋子彷彿在推你向前，尤其當你身體向前傾，那種推動力更強。這方面的感覺與Endurance Trail類似。

行兩步後，覺得中底幾舒適，相信緩震及回彈力比Endurance Trail及CTM Ultra Trail更佳。網狀鞋面看來幾透氣，因為隔住鞋面我都幾乎看到自己的襪子是什麼顏色。之後穿它行街，大風的時候，腳趾都感到有風經鞋面吹進來。

我花了較長時間才完成開鞋，因為初次穿上時就感覺右腳腳趾公有種陷了下去的感覺，右腳內側亦有點夾腳，但穿了一段時間後，這種感覺慢慢減退了，相信鞋和腳要多點時間適應彼此。

行過商場這種地面時覺得有滑的感覺，馬上影低。（顏銘輝攝）

在開鞋過程中，我認為測試過的3款Craft山鞋的抓地力相近，在城市行走時要小心，尤其是那些鋪得靚到平滑的路面，如果加上雨天，會有打滑的感覺。行入茶餐廳食飯時，那種瓷磚地面要加倍留神。

跑運動場時，充分感受到厚底的回彈力，但回家後發現一個小問題，鞋舌濕了汗水後有甩色，腳面的襪子上多了一層淡淡的藍色。

在這些馬路上，Craft Nordlite Ultra彷彿推我向前跑。（顏銘輝攝）

測試地點：

第一個地點是針山及草山，由梨木樹邨上城門，沿麥理浩徑走兩山，之後經林道往大埔滘，再落大埔墟。全程13.5公里，攀升859米，大部分是馬路，上落針山為石級，落草山為天然山徑。

上針山的山徑。（顏銘輝攝）

第二個地點是城門水塘，由梨木樹邨沿林道繞水塘一圍至菠蘿壩，全程約7公里，幾乎全部都是馬路。

城門水塘環塘全條馬路，很適合Craft Nordlite Ultra發揮。（顏銘輝攝）

第三個地點是屯門九逕山，由屯門市中心上屯門徑，接九逕天梯登頂，原路折返。屯門徑部分為天然山徑，天梯則以水泥樓級為主。

第四個地點是良田坳的「屯門大峽谷」，良景邨沿馬路上山，良田坳一帶多浮沙碎石路，可以用來試鞋。

測試感受：

最大的感受是在馬路，當行經平路或落斜的馬路時，Craft Nordlite Ultra好像不斷跟我說「跑啦」！例如從草山落到鉛礦坳，本身想慢行去大埔滘，結果變成慢跑。在城門水塘環塘時，這種感覺更強烈。

因為厚底，行馬路及水泥路很舒服。（顏銘輝攝）

在40毫米的厚底及Cr Foam加持下，在馬路上跑步沒有硬碰硬的腳感，真的很舒服。香港郊野那麼多馬路及水泥路，這對鞋很適合行或跑。我甚至覺得這對是路跑鞋多於越野鞋。

Craft Nordlite Ultra踏在天然路面上。（顏銘輝攝）

在良田坳上，找了一些浮沙碎石測試，只有在一處試過連鞋帶碎石一滑，其餘地方都沒有打滑的感覺。跟Endurance Trail及CTM Ultra Trail的抓地力確實差不多，在乾的天然路面上，Craft Nordlite Ultra發揮非常好。

行過濕石要留神，最好全掌落地。（顏銘輝攝）

不過，當遇到濕石時要留神，建議全掌落地，我未練到高手那種「喺跣之前已經跑到下一步」的深厚功力。尤其小心那些又濕又斜的石面，有可能會打滑。由大城石澗上林道的大石小徑上，我試過踩不穩一塊有青苔的石斜面。

原本想踩這塊石發力蹬上`去，但打滑了。（顏銘輝攝）

Craft Nordlite Ultra是毫不防水的，我故意將左腳浸入水，看看它的快乾能力。浸水後20分鐘，跑步時的「吱吱」聲開始變得細聲，半小時後聽不到「吱吱」聲。45分鐘後，我覺得左腳的濕度跟沒有浸入水的右腳相近。

水位一到網面，便會馬上入水。（顏銘輝攝）

Craft Nordlite Ultra還有一個設計令我覺得它像路跑鞋多於越野鞋，Endurance Trail及CTM Ultra Trail的鞋頭皆有多一層硬一點的密封膠面，當鞋頭撞向硬物如石面時，可以幫腳趾擋一擋。不過，Craft Nordlite Ultra就沒有這種保護腳趾的設計，萬一不慎撞石，腳趾跟石頭之間只有一層非常薄的網面。

Endurance Trail鞋頭有密封的膠面，質料比網面硬一點，可以保護腳趾。（山全部都係山 攝）

Craft Nordlite Ultra的鞋頭則沒有這層硬一點的膠面。（顏銘輝攝）

總結：

Craft Nordlite Ultra擁有比HOKA更厚的中底，回彈力強，如果你平時以跑馬路為主的，這對鞋非常適合你。只會在好天時走山路的話，如果你是走四大遠足徑、郊野公園林道馬路較多，這對鞋的表現亦會令你滿意。

如果你是那種喜歡在山上尋幽探秘，時而爆林，時而落澗，時而要攀爬，這對鞋就未必太適合，一來中底太厚，在高技術的路段上影響腳感，二來鞋底對濕石的抗滑力一般，三來對腳趾的保護較少。