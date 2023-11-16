羽毛球．日本大師賽︱桃田賢斗勇態持續闖8強　外圍賽打起締9連勝

日本羽毛球天王桃田賢斗，經歷721天低潮贏得超級300級別的韓國大師賽男單冠軍後，回到祖國出戰高一級的日本大師賽，要由外圍賽打起。

桃田賢斗延續勇態，兩連勝晉身主賽圈後，先在32強激戰3局擊敗新加坡的駱建佑，16強面對首圈淘汰伍家朗的丹麥球手甘克（Rasmus Gemke），又一次要戰至決勝局。雙方鬥足101分鐘，桃田贏波晉身8強，由韓國到日本兩站賽事寫下9連勝。



桃田賢斗9場連勝，回復狀態。（資料圖片／Getty Images）

桃田賢斗在韓國大師賽5連勝封王，曾經高踞世界排名第一長達150周的他，韓國賽前排第52位，時隔近兩年再度奪冠，今站回升至41位，仍要由外圍賽打起。

順利連過兩關進入主賽圍，由於沒有種子排名的關係，一開始已是硬仗。32強即要面對世界排名第九的8號種子、新加坡好手駱建佑，首局以18：21先失，次局辛苦以26：24扳平，決勝局再贏21：19，花上85分鐘成功反勝。

桃田賢斗能否重返頂峰？（資料圖片／Getty Images）

16強對手為丹麥的甘克，今次桃田21：19先贏首局，卻被對手以22：20搶回一局扳平。戰至決勝局，他終以21：16再下一城。今仗所花時間較上場對駱建佑更長，足足打了101分鐘。連同外圍賽今站連勝4場，加上韓國站，桃田寫下9連勝，大家曾經熟悉的那個日本羽球天王，似乎真的回來了。

來到8強階段，桃田再次面對硬仗，對手將會是中國球手石宇奇。不過日本站8位男單種子球手之中，真庭、奈良岡功大、韋迪辛、普蘭奈、駱建佑不是退賽便是已經出局，只剩下安賽龍、石宇奇和基斯迪3個種子球手，回勇的桃田若能再過一關，隨時能夠連續兩站稱霸。

桃田賢斗，曾經的世界「一哥」，近兩年卻成為「一輪遊」常客。（Getty Images）

2020年初那場奪命車禍後，桃田賢斗一度復甦，2021年下旬在丹麥和法國公開賽分奪亞、季，11月中的印尼大師賽力克丹麥的安頓臣封王。可是接下來的721天，卻經歷13次超級賽「一輪遊」。期間他曾奪得不屬世界羽聯巡迴賽事的全日本羽毛球錦標賽冠軍，賽後他直認：「東京奧運後是一團糟，如今打羽毛球是一件痛苦的事，但我沒有選擇，我不得不打下去，但又贏不了，我實在不知道自己欠缺什麼。」

29歲的桃田曾經迷惘，經歷韓國大師賽一役，似乎已重新找回勝利的道路。日本大師賽8強對石宇奇一戰，令人期待。