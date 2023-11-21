中國球迷追星歡迎韓國隊惹熱議　「幾個球星就把氣節都弄沒了」

中國對韓國的世界盃外圍賽亞洲區次圈C組分組賽，今（21日）晚8時將於深圳舉行。以孫興慜、金玟哉等球星為首的韓國隊，周日中午抵達深圳機場，大批中國球迷在場等候及歡迎，向偶像索取簽名。

中國球迷歡迎韓國隊這一幕近日引發內地輿論熱議，足球傳媒人也有不同意見，前央視體育主持王濤認為「追星不該這個時候」、「幾個韓國球星就把你的氣節都弄沒了」。另一位著名內地體育評述員黃健翔則認為追星不分國籍，讚賞接機球迷表現出對足球的尊重，「人家踢的好，就值得追捧」。



王濤在社交網站拍片，不理解並不滿中國球迷到機場歡迎韓國，他表示：「怎麼可以去為韓國加油呢？我能理解你喜歡李剛仁，喜歡孫興慜我能理解，我也非常欣賞這些韓國球員，但是追星不該是在這個時候。」他認為這場外圍賽關乎國足出線，乃是生戰榮辱之戰，中國球迷應該同仇敵愾才對。

王濤說：「你見過巴、阿世界盃預選賽（外圍賽）的時候，巴西球迷夾道歡迎阿根廷隊到來嗎？你見過英、德大戰的時候，英國球迷夾道歡迎德國隊到來嗎？」他感嘆「幾個韓國的球星就把你氣節都弄沒了」、「這兩軍交戰先敗一陣我真是無法理解」及「球迷到底都在想什麼」！

大批球迷等候韓國隊。（微博）

不過，黃健翔則另有看法，他昨日在微博寫：「做好輸球的心理準備，只要球隊盡力了，正常發揮了，就平靜接受。萬一有驚喜那是中大獎的感覺，不是挺好嘛。我很讚賞這次大批去機場迎接韓國隊的中國球迷，他們表現出來的是對足球的尊重，對實力的認可，追星不分國籍，人家踢的好，就值得追捧值得學習。當然，在球場裏，必須全力以赴給中國隊加油！」

黃健翔呼籲球迷不要因為上場贏了泰國就對國足產生過高的期望，國足與韓國實力差距大，對韓國很大機會輸波，能夠和波已是驚喜。他寫：「過高的期望值容易導致失望之後的暴躁發洩，一下子又把國足踩到腳底。」