世界盃外圍賽｜武磊賣命演出榮升入球王　迷失禁區仍當選全場最佳

中國足球隊在世界盃亞洲區外圍賽次圈首戰作客泰國，最終反勝2：1，取得重要的3分，攻入追平一球的前鋒武磊成為國足史上入球最多的球員，但他兩度迷失禁區，錯失良機。國足以勝仗迎接下輪對韓國的硬仗，武磊表示球隊要放下身段去拚。



國足在世界盃外圍賽首戰造訪曼谷，面對主場戰績突出的泰國，結果國足以2：1反勝對手，取得寶貴3分的同時，亦是為下仗惡鬥韓國注下強心針。國足主帥恩高域（Aleksandar Jankovic，又譯揚科維奇）表示今仗達成賽前的目標，但強調與出線仍有距離，而未來的賽程都是同樣難打。

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世界盃外圍賽︱國足2：1反勝泰國 扳平功臣武磊單刀屢失機

中國隊前鋒武磊上半場奮不顧身，鏟射將皮球送入網後撞中門柱，幸好無大礙，而這個亦是武磊在國家隊第32個入球，超越名宿柳海光，成為中國隊史上入球最多的球員。

武磊今仗有機會再添紀錄，一次接應右路傳中，禁區內推過對方門將，即有泰國球員在空門前封線，武磊未有立即起腳，當他思考之際，泰國門將及時回身將皮球拍走。武磊其後再接應韋世豪的妙傳，再一次有單刀機會，今次第一時間起腳，但他右腳射遠柱卻出界，再度望門輕嘆。

（新華社）

武磊兩度錯失黃金機會，賽後依然獲選為今仗最佳球員，網民卻對「武球王」的表現有保留，直指他錯失單刀是家常便飯，「武磊那是錯失單刀嗎？那是家常便飯好不好」﹑「要不射要不傳，他卻猶豫」﹑「武球王的單刀依然穩」﹑「錯失單刀？這是武天王日常操作」。

無論如何，國足硬碰韓國前取得勝仗，對信心一定有幫助，武磊直言今仗抱着贏波的心態來踢，就算落後都深信可以反勝，而下仗對韓國要放低心態，「韓國隊是亞洲強隊，我們要放低心態，去拚他們，主場作戰要盡全力把比賽踢好，給球迷滿意的答覆。」