韋世豪獲讚國足大場面先生　盤扭突破解鎖泰國防線成功臣︱世盃外

世界盃外圍賽亞洲區次圈中國作客泰國關鍵一戰，韋世豪以耀眼表現領國足2：1反勝。此子在球壇一直是備受爭議人物，既具足球天份，同時又因火爆脾氣屢次在場內作出愚蠢行為，令球迷又愛又恨。

然而他一再在重要比賽踢出水平，今場國足賽後被看獲內地媒體一致大讚「大場面先生」。



韋世豪今仗表現備受讚賞。（新華社）

28歲的韋世豪場內向來惹火，常因危險動作「食牌」，今季中超前6輪便有3張黃牌在身。他最著名「戰績」，莫過於2019年曾將烏茲別克球員舒古洛夫（Otabek Shukurov）鏟至脛骨骨折，被廣州隊重罰停賽一個月；又曾以「三字經」辱罵朱辰傑而經常被網民提起，也試過在後備席向球證激烈投訴而被罰紅牌。

最新一次出事在11月8日亞冠J組賽事武漢三鎮作客越南河內FC一仗，韋世豪拉跌對手後「膝撞」倒地球員頭部，球證出示紅牌把他驅逐離場，武漢終被河內2：1反勝。賽後再度引來網民炮轟，認為他「本性難改」、「丟臉丟到了國外去」、「這動作夠吃兩張紅牌」、「這位仁兄該去看心理醫生，而不是入選國家隊」、「韋少專業吃紅」、「這個傻X，從來沒長大過」。

韋世豪總是天使與魔鬼的混合體。（新華社）

左路屢次突破 評分全場最高

不過回到國家隊，韋世豪又一次交出上佳表現。繼上月友賽1：2負烏茲別克一仗為國足先開紀錄，今仗對泰國他屢次作出前場突破和關鍵傳送，泰國23分鐘領先1：0時，全靠他在6分鐘後左路高速突破後妙傳武磊近門撞入扳平一球。

之後他更由後半場開始一路引球推進50碼以上再起腳，射門僅僅斜出。到上半場補時階段，韋世豪一記「手術刀」直線劏穿泰國隊防線，呈單刀姿勢的武磊未能把握，射斜不入。

國足的世界盃外圍賽成敗，或全靠韋世豪的表現。（新華社）

獲讚「大場面先生」

他在77分鐘被換出，由戴偉浚入替，他全場28次觸球，作出2次關鍵傳送，創造2次入球機會，3次個人突破2次成功，防守方面也有貢獻，上半場尾段阻截泰國一次攻勢，獲評7.4分，是國足全隊得分最高一員。

韋世豪上半場那球助攻，獲前國腳李毅讚揚有迪布尼的影子，球評人袁甲更指：「韋世豪啊，真是大場面先生，關鍵時刻總能站出來！」

武磊今仗一再浪費單刀機會，但他也射進扳平關鍵入球。（新華社）