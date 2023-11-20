韓國隊抵深圳意外獲球迷歡迎　傳媒人：接機人數仲多過國足

世界盃亞洲區外圍賽第二圈，中國隊周二（21日）在深圳龍崗大運中心體育場硬撼韓國，孫興慜﹑金玟哉﹑李剛仁及主帥奇連士文日前抵達深圳，機場亦有不少球迷守候，中國傳媒人更直言接機人數比國足多不少。



球迷可以在深圳欣賞到孫興慜的英姿。（Getty Images）

世界盃外圍賽今輪的「中韓大戰」，難得在深圳舉行，從香港北上過關後，乘搭約1小時地鐵即可抵達，近距離欣賞孫興慜﹑金玟哉等球星的英姿。根據內媒報道，今場門票已經售罄，並嚴格執行實名制入場，打擊黃牛票。

國足上輪作客反勝泰國，為周二的世盃外主場惡鬥韓國注下強心針，周日踏入32歲的尖刀武磊，他的生日願望是「把對韓國的比賽拼下來」，國足名宿李毅預計，今場對韓國必然難踢，如想取分就要排出「泊大巴」的5-4-1陣式，以死守換取分數。

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國足早前作客反勝泰國，為今場對韓國注下強心針。（新華社）

中國﹑韓國對壘，加上兩國的傳媒「加鹽加醋」，往往有濃烈的大戰氣氛，韓國隊早前抵達深圳，寶安機場不少球迷守候，歡迎韓國隊來到中國。內地傳媒人孫緯倫更表示：「目測接機人數比國足多。」球迷們都早有準備，手持熱刺﹑狼隊等球衣，希望索取孫興慜﹑黃喜燦等人的簽名，當韓國隊步出球場時，球迷們隨即舉機拍攝，孫興慜戴上帽子及口罩低調現身，緊隨主帥奇連士文，兩人都親切地向球迷們揮手。

韓國隊早前抵達深圳。（微博圖片）

韓國隊意想不到地獲得歡迎，主帥奇連士文同樣喜出望外，「我感到有很多人喜歡韓國足球及球員們，我們希望今仗取得勝利，以一場勝仗進行來年一月的亞洲盃。」曹圭成首度作客中國，他笑言已經感受到中國球迷的偏差，「我是第一次來到中國，我們已經收到很多愛，但球迷們都是拿着孫興慜及李剛仁的球衣，沒有人喜歡我（笑）。」

另一韓國國腳吳賢揆亦有類似的想法，「中國球迷比我想象中更喜歡韓國，我本以為會被噓，但他們的熱情令我改變主意，我認為今仗可以在良好的氣氛下進行。」