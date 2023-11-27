英超｜曼聯加拿祖複製朗尼驚天倒掛　「這是我生涯最佳入球之一」

2011年的「曼市打吡」，朗尼（Wayne Rooney）轟入驚天倒掛；12年後，阿根廷小將加拿祖（Alejandro Garnacho）作客愛華頓時，開賽早段攻入媲美朗尼的世界波，更有力角逐今季最佳金球。



曼聯周日（26日）深夜作客愛華頓，開賽133秒，達洛治右路傳中，稍稍落在加拿祖的身後，這名阿根廷新星隨即施展倒掛，皮球從比克福特手頂破網，同時助曼聯打開紀錄，加上拉舒福特及安東尼馬迪爾各建一功，曼聯以3球淨勝愛華頓。

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加拿祖的倒掛有姿勢有實際，有力成為今季最佳金球，更不禁令人想起名宿朗尼當年射破曼城的世界波，這名阿根廷小將入球慶祝時做出C朗拿度的招牌動作「Siu」，向偶像致敬。

加拿祖慶祝時模仿偶像C朗拿度的招牌動作。（路透社）

起腳倒掛後，加拿祖不知道皮球何去何從，直至他聽到場內傳來歡呼聲，「我看不到皮球的路線，當我聽到看台的歡呼聲，我就知道入網了，我都不敢相信，這是我生涯中其中一個最佳入球。」加拿祖本人都認為這入球與當年朗尼的金球十分相似，他指兩球都是妙絕的入球，都未能分出高低。

加拿祖表示這是他生涯的最佳入球之一。（Getty Images）

曼聯隊長般奴費南迪斯讓出今仗最佳球員的獎座予師弟，更笑說「唔知佢值唔值」，並指這個入球是對加拿祖的一個肯定，「加拿祖仍未成為一名頂級的球員，但他潛力十足，我與隊友都對他寄予厚望，這個入球就是對他的肯定。我會繼續支持他，推動他做得更好。」

曼聯隊長般奴指這個入球是對加拿祖的一大肯定。（Getty Images）

今仗因累積黃牌而停賽﹑未能在場邊督師的主帥坦赫格，盛讚整個入球從組織﹑配合﹑射門是無懈可擊，這可能是今季最佳入球。

加拿祖的入球就像朗尼及C朗的混合體，坦赫格強調不要與其他人對比，加拿祖就是加拿祖，「我認為（與名宿）對比不是一件好事，他（加拿祖）擁有獨有的性格，他的足球路還有很長的路要走。若要媲美C朗﹑朗尼，單季英超需要攻入20﹑25球，這個絕非易事，但我認為加拿祖具備這個潛質。」