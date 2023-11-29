歐聯分組賽E至H組晉級形勢　死亡之組多蒙特突圍　餘下三隊爭一席

歐聯分組賽進入第五輪，各組晉級形勢更加明朗，馬德里體育會、巴塞隆拿、多蒙特及拉素經過周二（28日）晚的比賽後，獲得提早晉身16強的資格。歐聯E組及G組的排名已經塵埃落定，F組及H組各有一個出線席位未決。

至於A至D組的第五輪比賽將於周三晚舉行。



E組：馬體會、拉素攜手晉級

歐聯分組賽E組第五輪後形勢。（歐洲足協網站截圖）

本輪賽果：拉素2：0些路迪、飛燕諾1：3馬體會

末輪賽程：馬體會 vs 拉素、些路迪 vs 飛燕諾

簡評：馬體會及拉素本輪雙雙奏凱，攜手提早晉級16強，飛燕諾亦鎖定了小組第3名的歐霸資格，而些路迪就篤定包尾。馬體會及拉素在末輪正面交鋒，爭奪小組首名，馬體會保持不敗即獲首名，而拉素就要贏波才能上首名。

F組：多蒙特率先突圍 三隊爭一席

歐聯分組賽F組第五輪後形勢。（歐洲足協網站截圖）

本輪賽果：巴黎聖日耳門1：1紐卡素、AC米蘭1：3多蒙特

本輪賽程：多蒙特 vs 巴黎聖日耳門、紐卡素 vs AC米蘭

簡評：這組被喻為「死亡之組」，多蒙特本輪贏波後率先突圍，以10分提早晉級，但未確定首名。7分的PSG、5分的紐卡素及米蘭皆有機會爭奪最後一個出線席位。由於紐卡素對PSG的對賽成績較佳，若果兩隊最終同分，紐卡素會排先；而PSG對AC米蘭的對賽成績較佳，若兩隊最終同分，PSG會排先。以下將列出三隊的出線條件：

PSG出線條件：末輪擊敗多蒙特/末輪賽和多蒙特同時米蘭擊敗或賽和紐卡素/末輪不敵多蒙特同時米蘭賽和紐卡素

紐卡素出線條件：末輪擊敗米蘭同時PSG未能擊敗多蒙特

AC米蘭出線條件：末輪擊敗紐卡素同時PSG不敵多蒙特

G組：曼城、萊比錫提早出線

歐聯分組賽G組第五輪後形勢。（歐洲足協網站截圖）

本輪賽果：曼城3：2萊比錫、年青人2：0紅星

末輪賽程：萊比錫 vs 年青人、紅星 vs 曼城

簡評：這一組已經沒有任何懸念，曼城以15分確定首名資格，RB萊比錫以9分鎖定次名，年青人以4分肯定得第3名的歐霸資格。貝爾格萊德紅星以1分包尾，就算紅星末輪贏波，他們的對賽成績不如年青人，肯定無法上第3名。

H組：巴塞晉級 波圖、薩克達爭一席

歐聯分組賽H組第五輪後形勢。（歐洲足協網站截圖）

本輪賽果：薩克達1：0安特衛普、巴塞2：1波圖

末輪賽程：波圖 vs 薩克達、安特衛普 vs 巴塞

簡評：巴塞本輪贏波圖，以12分提早晉級。波圖及薩克達暫時同得9分，爭奪最後一席，而安特衛普肯定以0分包尾。波圖及薩克達在最後一輪正面交鋒，勝方即出線，若果和波的話，同得10分，就由波圖晉級，因為波圖首循環以3：1擊敗薩克達，對賽成績佔優。