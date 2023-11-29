曼聯歐聯生死戰訪加拉塔沙雷　兩前場大將復出　頂替停賽拉舒福特

曼聯將於香港時間今晚深夜1時45分出戰歐聯A組分組賽，作客加拉塔沙雷。曼聯暫排A組榜尾，今仗背水一戰，為晉級不容有失，若果落敗將提早出局。曼聯在周二早上操練，凱倫及安東尼兩位傷兵復出，入選大軍名單，在周二下午隨隊飛到土耳其備戰。在拉舒福特停賽下，凱倫及安東尼可說是「及時雨」，補充攻力。（NowTV 643台直播）



曼聯出征加拉塔沙雷的大軍名單：

門將：比恩迪（Altay Bayindir）、湯希頓（Tom Heaton）、奧拿拿（Andre Onana）

後衛：達洛治（Diogo Dalot）、域陀連迪路夫（Victor Lindelof）、哈利馬古尼（Harry Maguire）、利古朗（Sergio Reguilon）、勞基梳爾（Luke Shaw）、華拉尼（Raphael Varane）、雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）

中場：蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、哥尼（Dan Gore）、米積伯利（Hannibal）、高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）、麥湯米尼（Scott McTominay）

前鋒：安東尼（Antony）、阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）、凱倫（Rasmus Hojlund）、克基爾（Joe Hugill）、安東尼馬迪爾（Anthony Martial）、法根度柏利斯查（Facundo Pellistri）