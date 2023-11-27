英超︱曼聯開季差全因季前操得太狠？ 坦赫格：必要受苦及犧牲

曼聯開季不順，傷兵愈來愈多，日前英國《衛報》不記名引述部分曼聯球員歸咎於球隊季前操練太狠、熱身賽太多而且太密集，導致眾將季初已感到疲累，矛頭直指主帥坦赫格（Erik ten Hag）。

坦帥對此回應，指出曼聯上季是歐洲比賽最多一隊，並認為操練強度必須提高，而且那是「每支球隊都需要承受的痛苦和犧牲。」



曼聯今季傷兵名單愈來愈長。（Getty Images）

球員投訴季初已像季尾那麼累

英國《衛報》早前報道，「部分曼聯球員相信，球隊開季成績差，是由於坦赫格的季前訓練導致球員過度疲勞」，指球員抱怨季初已像上季季尾那樣累，當中涉及好幾位陣中資深球員。報道稱，「由於坦赫格堅信曼聯要持續成功，球員必須盡力付出及作出犧牲」，因此一班球員都是敢怒不敢言，無人就此議題公開向領隊表達意見。

坦赫格銳意將曼聯提升為爭標份子，因此季前訓練強度提高，當中更包括8場友賽，4場分別在挪威、蘇格蘭、英格蘭及愛爾蘭踢，其餘4場在12天美國之旅完成。場數既多，加上行程分佈多地，舟車勞頓，累上加累。當然部分賽事出於商業原因，考慮到2022年11至12月期間舉行世界盃，進一步打亂球員作息，球員季前獲得足夠休息來得更加重要。

坦赫格點出曼聯上季作戰場數冠絕全歐洲。（Getty Images）

坦赫格：整個歐洲我們比賽場數最多

曼聯上季獲得英超季軍，今季頭7輪已吃下4場敗仗；歐聯分組賽錄得慘烈的4戰3負1勝，排在分組包尾；聯賽盃16強0：3負紐卡素出局。至近期聯賽表現回勇，3連勝後回升至第六位，與榜首阿仙奴相距6分。對於操練太狠導致曼聯季初戰績差，坦赫格回應：「整個歐洲我們去年比賽場數最多。上年也是奇怪的一年，世界盃在季中，每個領隊都投訴賽程，我也聽過杜慈（Thomas Tuchel）所言。」

拜仁主帥日前表示，密集賽程對足球不是件好事，直指「球員身心俱疲」。坦赫格續稱，「每年他們持續在日程表內增加球賽，明年他們又會再增加多兩場。我們已到達甚至超越球員能承受的極限。」

曼聯上季確實很忙，英超38輪比賽外，聯賽盃和足總盃均戰至決賽，共踢12場，加上歐霸踢至8強也是12場，全季足足踢了62場比賽，較歐聯、足總盃和英超三冠王曼城還要多出兩場。

有報道指曼聯部分球員投訴坦赫格季前熱身賽操練太狠。（Getty Images）

「每支球隊都要受苦和犧牲」

為何球員那麼累，訓練強度不放鬆一點？坦赫格認為，「英超頭12輪賽事的體能標準較上季更高，那是你必須作出的選擇：一是通過訓練和備戰跟上那個水平，一是水平下跌。」他說，「那是每間球會、每支球隊、每個球員都必須作出的決定。你必須聰明地去做，每支球隊都知道要受苦及犧牲。」

「如果想預備比賽，如果想追上那種水平，在某些適當時刻，必須達到某個體能水平。那個水平不是我們定下，而是對手。」

曼聯今季受傷患和其他因素影響，軍容長期不整，一度失去多達16個球員，目前十字軍名單當中仍有中場卡斯米路、基斯甸艾歷臣、美臣蒙特、阿密特迪亞路，守將利辛度馬天尼斯、伊雲斯、馬拉西亞及前鋒凱倫8人，加上查頓辛祖被剔出一隊、格連活特受場外因素被外借，人手緊張。

不過正如坦赫格所言，那是所有球員都要面對的問題，熱刺、紐卡素、車路士、白禮頓、賓福特、般尼茅夫的受傷球員數目跟曼聯相若甚至更多。