足球｜近10億歐元身價球員國際賽受傷　「FIFA病毒」襲曼聯三將

我們好像已很久沒有聽到「FIFA病毒」這個用詞了。

對球員來說，國際比賽日是為國爭光的機會，能夠披上代表國家的戰袍在球場上奮戰，是很多球員夢寐以求的畫面。不過隨着近年比賽日漸增多，包括歐國聯、國際友誼賽等等，球員需要面對的賽程漸趨密集，身體負荷也愈來愈大。

據西班牙《阿卡報》報道，在今次國際比賽日，已知的受傷球員已有19人。



西班牙小將加維（Gavi）在周一對格魯吉亞的比賽中前十字韌帶斷裂，基本可以告別今季所有賽事，包括2024年的奧運及歐國盃。這時再回看今次國際比賽日的傷兵，會發現名單有19行之多。

加維是今次國際比賽日受傷最重的球員。（路透社）

這其中包括艾寧夏蘭特、雲尼斯奧斯、卡馬雲加、拉舒福特等著名球星，若按照轉會網站transfermarkt資料，他們的身價加起來總值為9.67億歐元——接近10億歐元。

部分受傷球星（來源：《阿卡報》）

艾寧夏蘭特（Erling Haaland） - 1.8億歐元

雲尼斯奧斯（Vinicius Junior） - 1.5億歐元

卡馬雲加（Eduardo Camavinga） - 9000萬歐元

加維（Gavi） - 9000萬歐元

拉舒福特（Marcus Rashford） - 7500萬歐元

巴斯東尼（Alessandro Bastoni） - 6000萬歐元

查洛保雲（Jarrod Bowen） - 4800萬歐元

奧拿拿（Andre Onana） - 4000萬歐元

達史特根（Marc-André ter Stegen） - 3500萬歐元

基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen） - 1800萬歐元



夏蘭特亦在早前的歐國盃外圍賽中受傷。（路透社）

這次國際比賽日西甲可說是重災區，他們傷兵多達8人，幾乎佔據名單一半，英超亦有6名球員受傷。利物浦中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）上月便曾公開抱怨現時球員比賽過多：「我們確信目前在英格蘭效力的球員，其賽程過於忙碌。球員是有豐厚薪酬沒錯，但那永遠不應以我們的健康作為代價。我們要不斷應付更多及更多的比賽。」

這名荷蘭隊長的言論引來名宿舒利亞（Alan Shearer）批評，但8月時華拉尼（Raphael Varane）亦曾批評英足總採用加長補時制度，使他們在擁擠賽程之上再加重負荷。

雲迪克上月便曾公開表示現時賽程過密。（Getty Images）

曾對此表達不滿的人還有曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola），奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）在今季英超揭幕戰僅踢了23分鐘便因傷退下火線，其後證實重傷需「長唞」4個月，哥帥其後受訪時抱怨連連。

「我第一次執教巴塞時，我季前有25天來準備，當季我們最終贏下歐聯冠軍。可現在他們給你4天、5天……然後你可以看看最終會出現多少『十字軍』。他們會讓你去亞洲、去美國，然後還要踢一些非常高強度的賽事，包括打吡戰、強強對碰……球員會跌倒然後再跌倒，因為『演出必須繼續（show must go on）』。」他續稱球員需要面對的賽事實在太多。

哥迪奧拿在今季季初便抱怨過賽程問題。（Getty Images）

卡塔爾世界盃後遺症

據「Premier Injuries」創始人及數據分析師Ben Dinnery統計，英超今季目前已有196次球員受傷，對比此前四季同時期增長15%。除賽程太密外，去年卡塔爾世界盃在冬天舉行亦是導致球員受傷原因之一。Ben Dinnery將此形容為2022世界盃的「宿醉」。

當時各大聯賽為此緊縮賽程，去年10月24日前，英超各球隊在短時間內便已踢了11至12輪。相比之下，今季英超在11月13日踢完第12輪賽事，也就是說時間縮短了大約2週。加上英女王逝世令賽事延後，不少英超球員在世界盃前的賽程已相當艱難。

過往都在夏天舉行的世界盃，上屆卻破天荒在冬季舉行，讓不少球會部署大亂。（Getty Images）

BBC引述著名保險公司Howden發表的《2022/23歐洲足球受傷指數》指出，歐洲五大聯賽各球員在世界盃前平均受傷日數為11.35日，世界盃結束後的一月即急升為19.41日，顯示球員在這樣的賽程下受傷機會大增。

Ben Dinnery還指出，英超今季腿筋（Hamstring）受傷的情況特別嚴重，對比上季多了96%——由26宗增至53宗，這數字亦比過去4個球季的平均數字多出55%。除此前提到的賽程理由外，被加長的補時時間亦值得注意，BBC在上月便曾報道，現在每場英超比賽的平均比賽時間已超過100分鐘。

奇雲迪布尼（右）甫開季便因腿筋重傷，需休戰4個月。（Getty Images）

值得一提的是，2024/25球季的歐聯、歐霸及歐協聯均會採用新賽制。在進入淘汰賽前，每支球隊需要踢的比賽將由6場增加至8場，並根據賽果形成積分榜。8輪過後，排名第9至24名的16支球隊還需踢附加賽，以爭奪十六強名額。

歐洲足協官網在解釋新賽制的網頁中，表示這「能讓球迷在比賽中更頻繁及更早看到頂級球隊交鋒」，對球迷來說這當然是受益的一種，但球員面對的體能負荷亦日趨增大，變相增加其受傷機會，到最後會否反過來讓大眾看到頂級球星對決的機會減少？說到底，其實還是錢作怪。