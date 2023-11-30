利物浦傳以麥巴比取代沙拿　人工勢創英超新紀錄︱足球轉會

法國隊長麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）堅決不留隊，令這位超級球星明年6月約滿後勢自由身離開巴黎聖日耳門（PSG）。「免簽麥巴比」當然吸引，他的人工要求卻不是一般球會付得起，他的下一站除了頂頭大熱門皇家馬德里，近日盛傳英超兩間球會利物浦和阿仙奴均對他有興趣。

最新更有消息指，利物浦有意引入麥巴比，來取代有機會離隊的射手沙拿（Mo Salah）。



誰可得到麥巴比？（Getty Images）

全球再次高度關注麥巴比的去向，不用付出轉會費便可得到這為24歲的頂級巨星，相信沒有球會不心動。繼皇馬之後，近日阿仙奴和利物浦均密切關注他，並據指已得悉麥巴比的人工要求。

2022年夏天麥巴比意外選擇留在巴黎，沒有一如外界所料轉投皇馬。當時PSG拿出一件「Mbappe 2025」的球衣給他示眾，示意他已續約至2025年。實際上，那是一份2年+1年的合約，即是2024年到期，可選擇續約1年，選擇權在麥巴比手上。因此早前當麥巴比聲言不會啟動續約條款，令他與球會一度陷入僵局，即使之後重返球隊訓練和比賽，麥巴比拒絕續約立場堅定。

利物浦射手沙拿持續受沙特球會關注。（Getty Images）

利物浦是皇馬以外，另一支持續跟麥巴比扯上關係的大球會。不過紅軍財力及不上皇馬，轉會消息一直流於傳聞階段，可信程度近乎零。一切可能受沙特阿拉伯大搞足球而改變——去年夏天，上屆沙特聯賽冠軍伊蒂哈德出價1.5億英鎊轉會費求購沙拿，利物浦即使拒絕，伊蒂哈德或在明年捲土重來，重金利誘沙拿和利物浦。

沙拿是紅軍前線靈魂人物，惟他畢竟已屆31歲，若明年夏天沙特球會再出過億英鎊收購，或許難以再次拒絕。足球網站TEAMtalk消息指，「明年出售沙拿，會為利物浦打開引入麥巴比的大門，同時要面對皇馬的激烈競爭。」

伊蒂哈德據報願意為沙拿付出2億英鎊，假如最終成事，勢為引入麥巴比增加不少本錢。就算不用付出轉會費，麥巴比的高昂人工成為加盟最大障礙，利物浦在美國芬威體育集團（FSG）管治下，球員薪酬架構嚴謹，沙拿2022年續約時爭取到周薪35萬英鎊，為全隊人工最高一員，已是特例。麥巴比在PSG年薪達到6500萬英鎊，相當於周薪約125萬英鎊，較葡萄牙巨星C朗拿度效力曼聯時的接近50萬英鎊更高。

曼城球星迪布尼一直是英超頂薪球員代表，周薪為40萬英鎊，2022年夏天加盟藍月亮的前鋒艾寧夏蘭特，人工盛傳超過85萬英鎊，甚至貼近百萬英鎊，惟亦有消息指他的周薪約37.5萬英鎊。假如麥巴比登陸英超，就算只是拿回他在PSG的人工水平，足以令他打破英超球員薪酬紀錄，也意味利物浦如要得到麥巴比，便要打破本身的薪酬架構。