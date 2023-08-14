法甲｜麥巴比鬧劇大扭轉　獲解凍笑住重返PSG訓練　傳將談續約

基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）與巴黎聖日耳門的角力搞得滿城風雨，即使沙特阿拉伯球會開出天價合約和轉會費，這名法國球星亦不為所動，被指寧願在隊內坐穿冷板凳亦不會離隊。

日前「麥總」傳出被排除在一線隊訓練名單之外，看似會被雪足一整季之際，卻有突破進展，PSG周日（13日）早上宣布他已重返一線隊，有傳麥巴比態度180度轉變，正與PSG討論續約事宜，更承諾不會自由身離隊。



PSG周日面對羅連安特的首輪法甲賽事中，麥巴比並沒有進入大名單，他被拍到與新援奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）坐在看台上觀戰。然而PSG賽前在官網宣布：「在經過非常有建設性和正面的討論後，麥巴比在今早已重返一線隊訓練陣容。」

在PSG官網發出聲明的同時，亦放出不少麥巴比參與訓練的照片。（PSG官網圖片）

球隊新任主帥安歷基（Luis Enrique）日前公開表示，相信麥巴比與球隊之間的問題會以正面方式解決。據ESPN報道，這名法國隊長正與PSG討論續約事宜，而且在周六與球隊一次會面後，他更承諾不會在下年合約到期後以自由身離開球隊，以免巴黎聖日耳門「人財兩失」。著名體育媒體The Athletic亦指PSG主席艾卡利法向球隊內部表示：「麥巴比完全為PSG效力，麥巴比回來了。」

麥巴比與PSG之間的僵局是如何被打破呢？Eurosport引述英國《每日電訊報》報道，指球會向他提供了一份新合約，當中包括保證會在明年出售他的條款。這表示今次續約目的並不是讓他留隊，而是確保他下年不會以自由身免費離隊。報道續指一開始麥巴比拒絕談判，但目前雙方已取得突破性進展，而且這份協議很有可能設有違約金條款，但報道也指出，這很可能只是一項口頭協議，因為法國法律不允許球員合約中有違約金條款。

PSG主席艾卡利法（右）現身於這次一線隊訓練之中。（PSG官網圖片）

以目前情況來看，麥巴比似乎已與球會緩和之前劍拔弩張的氣氛，即使想離隊但也不再表現出「玩到底」的態度，據報他此前被踢出一線隊，流放至被稱為「閣樓（Loft）」的小組中訓練20天，如今他在主席艾卡利法面前重返一線隊，並獲得其他球員及職員的歡迎，或許可以看作是他與球隊和好的第一步。

麥巴比相隔20天後回歸一線隊訓練，受到球員及職員歡迎。（PSG官網圖片）

PSG今仗對羅連安特以0：0悶和收場，他們下輪法甲賽事為下周日（20日）凌晨3時面對圖盧茲，屆時或許有機會看到麥巴比再次為巴黎聖日耳門披甲上陣。