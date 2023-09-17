高普妙答沙拿去留　利物浦傳已找到替代品　拿玻里字母哥拒簽新約

利物浦射手沙拿（Mohamed Salah，又譯薩拉赫）今夏盛傳獲沙特球會伊蒂哈德（Al-Ittihad）看中，不惜出到1.5億英鎊收購，惟終被利物浦拒絕。意大利傳媒消息指，紅軍欲以拿玻里翼鋒基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）取代沙拿，令拿玻里高層大為緊張，希望盡快以新約綁住這位22歲「格魯吉亞球王」。

當再次被問到沙拿去留時，利物浦領隊高普：「你是否開玩笑？」（Are you kidding？）



對狼隊一仗，沙拿再次顯示在利物浦的重要性。（Getty Images）

利物浦今夏抗拒沙特銀彈利誘，留住前鋒沙拿，「埃及球王」在本周賽事再次展示威力，作客狼隊半場落後一球，下半場連入3球反勝，入球基本上全部來自沙拿的助攻，賽會將艾利洛完場前的入球改判為對手烏龍球，才令沙拿今仗官方助攻數字降為2次。

高普在記者會上再次被問到沙拿去向問題，這位德國主帥眉頭一皺，繼而反問：「你是否開玩笑」（Are you kidding？）轉會窗才剛剛關上」，有關記者繼而追問沙拿明年1月會否離隊，高普不太客氣回應：「老實說，我完全無想過這問題，不是你剛剛問起，我從未考慮過。」

高普的言行似在說明，利物浦根本無意放走沙拿，不過意大利傳媒有消息指，紅軍欲以拿玻里翼鋒基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）來取代沙拿。

拿玻里翼鋒基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）。（Getty Images）

格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞是不少大球會長期注視對象，畢竟沙拿已經31歲，利物浦無論明年1月是否放走他，也是時候要為他找一個有份量的接班人，這位拿玻里超級翼鋒正是合適人選。

拿玻里在轉會市場出名難應付，基華拉斯基利亞跟球會合約尚餘4年，如約滿前離隊，轉會費肯定不菲。不過「字母哥」的年薪被指相對地低，意大利記者Luca Marchetti在Sky Italia表示，「拿玻里高層必須盡快解決這問題，才能更自信地面對下一個轉會窗。當你對比其他歐洲球員只拿低人工，其他球隊開出一倍甚至四倍人工，你的情況便會變得很脆弱。」有消息指基華拉斯基利亞目前人工僅為周薪2.5萬英鎊（約2.9萬歐元）。

「拿玻里能否開出250萬淨人工？這只是一個開始談判的價錢，假如利物浦就如近期傳聞般向他招手，賣出沙拿後，你會怎樣做？沙拿在利物浦，肯定不止賺300萬。我們必須保護基華拉斯基利亞，向他展示認同。」拿玻里被指有意向基華拉斯基利亞提供人工更高的新合約，談判過程並不順利，因為「字母哥」希望在合約中加入買斷條款，只要有球會出到9000萬歐元，拿玻里便必須放人，雙方目前正處於拉鋸。

事實上，沙拿是利物浦目前人工最高的球員，周薪高達35萬英鎊，連同獎金更接近40萬英鎊，即年薪約2000萬英鎊。Luca Marchetti提及的數目為歐元年薪，換句話說，即使拿玻里向「字母哥」加薪至250萬歐元一年，沙拿在紅軍人工仍是他接近10倍。