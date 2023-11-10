法明奴夾在文尼與沙拿之間心得：要淋水降溫，但別淋錯火水︱足球

沙拿（Mo Salah）、文尼（Sadio Mane）、法明奴（Roberto Firmino）組成的利物浦前鋒三叉戟，曾經所向披靡，然而昔日曾屢次傳出文尼與沙拿不和的消息，即使相關人等再三否認，文尼不止一次在比賽期間掩蓋不住的臉部表情，早已流露他對沙拿踢法「獨食」的不滿。

高普領隊治下，球隊內部消息密不透風，二人不和之說一直未經證實。如今只得沙拿仍在紅軍，法明奴剛推出的新書《SÍ SEÑOR: My Liverpool Years》詳述他在利物浦效力8年期間的點滴，大爆文尼和沙拿之間矛盾，並分享他跟兩位前線隊友的共處心得。



利物浦前線三叉戟沙拿、文尼、法明奴。（Getty Images）

大勝般尼文尼大發雷霆一幕

英國《衛報》節錄刊登法明奴新書部分內容，焦點是2019年利物浦作客般尼時，沙拿與文尼起衝突一幕。即使利物浦大勝3：0，沙拿拒絕橫傳文尼後射失，令塞內加爾人怒不可遏，被調出時大發雷霆。賽後在球員通道上，法明奴望着鏡頭做出一個趣怪表情，隨即被球迷瘋傳。

他在新書中說：「為什麼做那個表情？我也不知道……直到今日，大家仍然會傳那個meme圖給我。我們3：0擊敗般尼後正返回更衣室，身處球員通道，即使有良好賽果，文尼末段被換出時大發脾氣，令氣氛顯得有點緊張。」法明奴直言，直播鏡頭捕捉到一切，「文尼不單因為被換出生氣，早一點之前沙拿明明可以傳球予無人看管的文尼，卻選擇起腳。」

「我的英語不太好，不能告訴你文尼出場時大叫什麼，但那一定不是好說話！占士米拿嘗試令他冷靜下來，惟沙迪奧依然憤怒，氣沖沖地坐在後備席不停做手勢。」

法明奴當日在般尼的趣怪表情，至今仍是熱門meme圖。（Instagram）

既是進攻連繫也是救火大將軍

法明奴2015年加盟利物浦，較文尼早一年，較沙拿早兩年，他自言很了解兩個隊友，「我在球場上站在他們之間，第一身看到他們互相不滿對方時那些表情、神態和身體語言，我全部都感受得到。」

「我是球隊發動攻勢時他們之間的連繫，也是那些時刻的救火隊。」當外界以為那次是沙拿和文尼首次不和，法明奴指二人矛盾早在對上一個球季、2018/19期間已在醞釀，「我的本能和職責就是為他們拆彈，要淋水降溫，永遠不要淋火水。」

法明奴指沙拿與文尼一定不是好友，但一直保持專業。（Getty Images）

一個原因兩大巨星也愛他

他說這些緊張時刻往往來得快，去得快，下一場互相傳球、慶祝入球之後便無事，直到般尼那一次全世界也看得見。法明奴直言，「我不知道他是否意識到，當沙拿不傳球，會令每一個人感到沮喪。」他亦稱，這些年來沙拿在傳球方面已大為改善，漸漸學懂不那麼自私，多些跟隊友合作，並為對方說好話，認為身為射手，為追求入球自私一點也是正常。

法明奴稱，文尼是他們三人之中最火爆，他常常會跟對方傾談，使文尼平靜下來，並大爆：「他們永遠不會是最好朋友」，指很少見到沙拿和文尼私下傾偈，隨即又補充二人極度專業，一直維持正常工作關係。

法明奴說文尼性格火爆，他時常會嘗試令對方冷靜下來。（Getty Images）

人見人愛全因「我從不偏幫任何一方」

文尼上季轉投拜仁慕尼黑，未幾傳來出手打隊友辛尼的新聞，消息當時震驚各界，法明奴或許會是最不感到吃驚的一個。文尼在德甲班霸僅效力一季，今夏到沙特阿拉伯搵食，加盟艾納斯與C朗做隊友，法明奴跟利物浦約滿後亦轉戰沙特，效力吉達艾阿里，跟文尼和法賓奴、軒達臣和韋拿杜姆一眾紅軍舊隊友在同一聯賽重逢。

利物浦上下無人不愛法明奴，全因這個巴西好好先生永遠一臉笑容又處處為人着想，夾在沙拿和文尼之間左右做人難，法明奴說出充滿智慧的一句：「我從不偏幫任何一方」，揚言「這正是他們都愛我的原因」，「我總是會向他們兩個傳球，我的取向是為球隊帶來勝利。」他說外界集中他在紅軍進攻戰術上的功勞，法明奴認為他作為兩大前線隊友「和平大使」的角色同樣重要，「如果我不是那樣做，他們二人在球場上只會帶來風暴。」