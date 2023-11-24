皇馬重組銀河艦隊大計曝光　隨時一次過收購麥巴比、夏蘭特︱西甲

西甲班霸皇家馬德里近年在轉會市場愈玩愈精明，不時在南美洲以相對低價買入優質小將，自用或轉售圖利，適當時候才重槌出擊，購入心儀神將，今季從多蒙特收購比寧咸，效果更是遠超預期。

現時皇馬的陣容年輕有活力，唯一略嫌欠缺一點星味。事實上，皇馬近年已「儲足彈藥」，擁有足夠財力必要時一口氣引入麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）和夏蘭特（Erling Haaland，又譯：哈蘭德）兩大巨星。



比寧咸今季甫加盟皇馬已踢出球王級表現。 （Getty Images）

皇馬近年在轉會市場低買高賣，貴價貨之中除了夏薩特（Eden Hazard）和盧卡祖域（Luka Jović）外鮮有失手。2018年過億歐元放走33歲的C朗拿度、出售夏基美、華拉尼、奧迪加特、利古朗也收穫不少，上季再成功以7000萬歐元出售已屆30歲的卡斯米路，買賣時機總是掌握得快、狠、準。

西班牙《阿斯報》記者馬克雷斯（Mark Ruiz）一看皇馬最新財務報表，發現這間西甲豪門目前不止有1.28億歐元現金在手，並且已獲得價值2.65億歐元隨時可以動用的備用貸款額。換言之，皇馬可短期調動的資金接近4億歐元。充足的現金及信用額，龐大財政儲備背後很大可能是為迎接麥巴比和夏蘭特兩大巨星。

麥巴比今次真係走得成？（Getty Images）

收購球員不止要考慮轉會費，更重要的是人工，頂級巨星的薪酬可以是天價。皇馬2022/23球季跟加里夫巴利（Gareth Bale）、馬些路完約，賣走卡斯米路；2023/24球季再放走賓施馬、跟夏薩特解約，最貴人工的巨星幾乎一下子清空，為球隊騰出不少薪酬空間。值得留意的是，兩大中場老將莫迪歷和卻奧斯的合約，季尾便屆滿，如不再續約在人工開支方面有望進一步減磅。

從實際數字也反映這一點。皇馬上季總人工開支為5.19億歐元，收入為7.12億歐元，人工佔總收入72%；根據最新數字顯示，球隊總人工開支下調至4.52億歐元，收入增至8.43億歐元，人工佔比降至更健康的54%。

由於班拿貝球場的升級工程即將完成，預期球場營運帶來的收入會由目前的1.5億歐元大增至3.17億歐元，皇馬預期今季收入高達9.39億、甚至貼近10億歐元。從財政儲備、薪酬空間以至未來收入，都在說明皇馬已有足夠財力迎來新一代銀河艦隊。

這隊皇馬年輕有活力，唯一略嫌欠缺一點星味。（Getty Images）

皇馬追逐麥巴比已久，2022年夏天極接近加盟，卻因法國隊長最後關頭「轉軚」，續約留效巴黎聖日耳門而未能成事。麥巴比的合約2024年6月屆滿，早前已表明不會再續約，決意離隊，皇馬有望免費得到這位新一代球王。

皇馬會否同時引入夏蘭特？（Getty Images）

與此同時，皇馬亦希望得到艾寧夏蘭特。這位挪威前鋒上季甫加盟曼城，已幾乎破盡英超各項單季入球紀錄，成功帶領曼城贏得夢寐以求的歐聯冠軍，並且成為歐聯、英超及足總盃三冠王。

即使他加盟曼城的日子仍短，外界一致估計夏蘭特未必會長期留在曼城，尤其他首季加盟已贏盡錦標，依然在金球獎不敵美斯，早前有傳言指夏蘭特會拉攏哥迪奧拿跟他一起離隊，轉投皇馬。哥帥執教皇馬當然是天方夜譚，不過夏蘭特與皇馬的傳聞確是不絕，只得23歲的他想到其他國家一闖身手也是很有可能的事。