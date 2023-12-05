英超今季「第一滴血」　榜尾錫菲聯領隊希京保頓24小時內被炒

英超榜尾球隊錫菲聯，即將公布辭退領隊希京保頓（Paul Heckingbottom），這位46歲主帥勢將成為英超今季首位被炒領隊。

錫菲聯今季不止持續在聯賽榜末端掙扎，周六作客護級對手般尼一戰，大敗0：5，成為被炒導火線。般尼領隊高柏尼對希京保頓的遭遇深表同情，「我只知道3、4個月前，他是聯賽其中一個最佳領隊。」前曼城隊長簡單一句，道盡領隊生涯轉折可以有多快和無情。



英超榜尾球隊錫菲聯即將公布辭退領隊希京保頓（Paul Heckingbottom）。（Getty Images）

球員出身的希京保頓，在曾效力的班士利展開執教生涯，之後教過列斯聯和喜伯年，2020年7月加入錫菲聯，出任U23領隊。2021年3月當錫菲聯在英超排榜尾，主帥韋達（Chris Wilder）離隊，希京保頓擔任看守領隊到季尾。

球隊雖逃不過降班命運，重返英冠，但錫菲聯在聯賽最後6仗取得3場勝仗，希京保頓被傳有機會「坐正」為正式領隊，最終職位由前富咸主帥祖簡奴域出任，他重返預備組領隊崗位。至2021年11月祖簡奴域被炒，希京保頓終獲聘為一隊主帥，錫菲聯以第五名獲得升班附加賽資格，四強不敵諾定咸森林，未能在降班翌季即重返英超。不過他隨即帶領球隊在2022/23球季獲得英冠亞軍的直接升班資格，重返頂級聯賽，球季內3度獲選為英冠最佳領隊。

錫菲聯遭般尼0：5血洗，領隊希京保頓烏紗不保。（Getty Images）

可是重返英超後，錫菲聯再次陷入低迷。開季14場聯賽，已吃下11場敗仗，只曾擊敗狼隊，賽和白禮頓和愛華頓，周六以0：5大敗般尼腳下後，僅以5分排在包尾。諷刺的是，錫菲聯下任領隊的大熱門，正是2021年離隊的前領隊韋達。

下游球隊易帥從來不止關乎成績，不敵般尼後，希京保頓批評球會在升班後出售主力球員，為球會作出「財政上而非足球上的決定」。般尼從未在英超以5球差距大勝，希京保頓直言對部分球員在該仗表現感到失望，因為原本排在第20位的般尼，大勝後位置與錫菲聯對調。

錫菲聯周三深夜會在聯賽主場對次席的利物浦，希京保頓原定會出席的周一賽前記者會亦臨時取消，包括英國廣播公司（BBC）在內的各大英國傳媒均指希京保頓會在24小時內被辭退，只待球會正式公布。