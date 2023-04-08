英冠｜高柏尼率般尼挫米杜士堡　提前7輪鎖定首個英超升班席位

首支英超升班馬出爐，由前曼城隊長高柏尼（Vincent Kompany）率領的般尼，在周六（8日）凌晨英冠賽事以2：1擊敗米杜士堡，提前7輪確定升班。



般尼上季排名英超倒數第三，降班至英冠，他們隨即找來曼城前隊長高柏尼擔任領隊。球隊在高柏尼帶領下，今季在英冠表現極具統治力，至今39場只吞下2場敗仗。

由於英冠前2名能直接升班，不用參加附加賽，而排第3的盧頓因與米禾頓打成平手，但多踢一輪只餘下6輪比賽，他們目前落後榜首19分，因此般尼提前鎖定升班資格。

擊敗米杜士堡，提前鎖定升班資格後，高柏尼與球員們欣喜若狂。（Getty Images）

雖然高柏尼帶領的般尼，上個月在足總盃面對「師父」率隊的曼城慘吞6蛋落敗，但他們在英冠近5場不敗，更贏下其中3場。

曾為曼城和比利時國家隊隊長的高柏尼，2019年離開「藍月亮」後回到比利時母會安德烈治，同時擔任球員及主帥，但因球隊戰績不佳，很快便宣布辭去教練職位，專心球員工作。次季退役後再次成為球隊教練，直至2022年夏天接掌般尼教鞭。

目前般尼高踞英冠榜首，目前39場比賽勝出25場，勝率高達64%，更領先第2名的錫菲聯多達11分。兩隊餘下賽事僅有7輪，聯賽冠軍獎盃可謂近在眼前。

高柏尼帶領的般尼在英冠戰績彪炳。（Getty Images）

有趣的是，般尼確定升班英超後，高柏尼下季將會與「師父」哥迪奧拿同場競技之餘，亦會跟曾任曼城助教、現為阿仙奴領隊的阿迪達較量，意味着下季英超將會有3名「曼城系」的教頭互拗手瓜。