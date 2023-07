足球熱話｜般尼「官宣三部曲」創意無限　網民大讚史上最佳｜有片

如果覺得球會發布轉會消息過於千篇一律,般尼或許能滿足你要求。

般尼昨晚(21日)在Twitter上載一條1分鐘影片,旋即成為網民及球迷熱話,不到24小時已獲超過1800萬次觀看。

影片描述只有5個「Cool」,以及警車的emoji。看到最後,竟是一條球員轉會的官宣影片。



影片開頭是4名嫌疑犯站在有身高標識線的白板前,顯然是警局認人環節,再到著名影星Andy Samberg露面,不難發現是大熱美劇《荒唐分局》(Brooklyn Nine-Nine)的片段。

他問身旁的女角色:「你能認出他們中的任何一人嗎?」她回答:「我能認出他的聲音,他當時在酒吧裏獨唱過。」Andy Samberg問當時唱了什麼,女角表示是《I Want It That Way》,那是組合Backstreet Boys的著名歌曲之一。

影片最初便能看到影星Andy Samberg,加上常見的認人環節,不難看出是美劇《荒唐分局》片段。(Twitter影片截圖)

Andy Samberg接着要求嫌疑犯在其指示下唱歌,以讓女事主辨認聲音,情況有點像周星馳《食神》裏的環節。當Andy Samberg叫到鏡頭外的「第5號嫌疑犯」時,鏡頭突然一轉,列特文(Nathan Redmond)拿着5號牌接力唱歌。當眾人高歌完一曲後,女事主說出:「是5號……」這時列特文亦接下去說:「5號已加盟般尼!般尼上吧!」(註:The Clarets為般尼外號,是一種紅酒的名稱)

般尼不是第一次以這種無厘頭方式宣布球員加盟,近日他們還有兩條手法相似的影片,同樣是跟著名的影視片段「Crossover」。如果你沒看過《荒唐分局》無法產生共鳴,那接下來的片段相信會讓你覺得親切許多。

這條影片發布於周三(19日),是般尼團隊近期「官宣三部曲」的首部力作。影片開始時通過大家熟悉的喇叭問:「今天般尼簽了哪名球員?」然後一切都像平時發展,四名天線得得B走到山坡上自我介紹。

紫色的Tinky Winky這時突然天線發光,肚上的電視螢幕閃爍後,出現一名球員的畫面,並跟其他天線得得B互相打招呼:「大家好,我的名字是岩杜尼(Zeki Amdouni),很高興能來到這裏,也很期待為球隊出戰。」

岩杜尼從瑞士球隊巴素爾加盟。(Getty Images)

此外,般尼在昨天凌晨也用電影《回到未來》的經典片段來宣布門將查福特(James Trafford)加盟。他今月初以神勇表現,助英格蘭奪U21歐國盃冠軍,影片中亦加入他在決賽補時二連撲的精彩片段。

一連三條影片極具創意,網民立即留言大讚,「就因為這個,他們在開季就應該加10分」、「Oh my god,我究竟睇咗啲咩」、「這應該是我有史以來最喜歡的官宣」、「要向般尼的宣傳團隊致敬」、「就官宣方式而言,般尼已成為最出色的球隊。他們的創意團隊應該要升職加人工,因為他們連續為我們提供這種不可思議的官宣影片」。

翻查「往績」,般尼數年前便有不少惡搞風格的影片,去年夏天亦數次與著名劇集或電影「Crossover」,包括《絕命毒師(Breaking Bad)》和《史力加(Shrek)》等,不過迴響遠沒有今次「三部曲」大。

般尼今次簽入的岩杜尼和查福特都十分年輕,分別只有22和20歲。前者從瑞士球隊巴素爾加盟,同樣是瑞士國家隊成員,不過較早前他亦有出戰U21歐國盃;查福特出身曼城青訓,並從藍月亮U21加盟。

查福特在剛過去的U21歐國盃中聲名大振。(Getty Images)

對英超球迷而言,列特文則是比較熟悉的臉孔,他曾隨伯明翰及諾域治在英超作賽,並於修咸頓效力超過6季,隨後在2022年9月轉投土超球會比錫達斯。