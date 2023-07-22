足球熱話｜般尼「官宣三部曲」創意無限　網民大讚史上最佳｜有片

如果覺得球會發布轉會消息過於千篇一律，般尼或許能滿足你要求。

般尼昨晚（21日）在Twitter上載一條1分鐘影片，旋即成為網民及球迷熱話，不到24小時已獲超過1800萬次觀看。

影片描述只有5個「Cool」，以及警車的emoji。看到最後，竟是一條球員轉會的官宣影片。



影片開頭是4名嫌疑犯站在有身高標識線的白板前，顯然是警局認人環節，再到著名影星Andy Samberg露面，不難發現是大熱美劇《荒唐分局》（Brooklyn Nine-Nine）的片段。

他問身旁的女角色：「你能認出他們中的任何一人嗎？」她回答：「我能認出他的聲音，他當時在酒吧裏獨唱過。」Andy Samberg問當時唱了什麼，女角表示是《I Want It That Way》，那是組合Backstreet Boys的著名歌曲之一。

影片最初便能看到影星Andy Samberg，加上常見的認人環節，不難看出是美劇《荒唐分局》片段。（Twitter影片截圖）

Andy Samberg接着要求嫌疑犯在其指示下唱歌，以讓女事主辨認聲音，情況有點像周星馳《食神》裏的環節。當Andy Samberg叫到鏡頭外的「第5號嫌疑犯」時，鏡頭突然一轉，列特文（Nathan Redmond）拿着5號牌接力唱歌。當眾人高歌完一曲後，女事主說出：「是5號……」這時列特文亦接下去說：「5號已加盟般尼！般尼上吧！」（註：The Clarets為般尼外號，是一種紅酒的名稱）

般尼不是第一次以這種無厘頭方式宣布球員加盟，近日他們還有兩條手法相似的影片，同樣是跟著名的影視片段「Crossover」。如果你沒看過《荒唐分局》無法產生共鳴，那接下來的片段相信會讓你覺得親切許多。

這條影片發布於周三（19日），是般尼團隊近期「官宣三部曲」的首部力作。影片開始時通過大家熟悉的喇叭問：「今天般尼簽了哪名球員？」然後一切都像平時發展，四名天線得得B走到山坡上自我介紹。

紫色的Tinky Winky這時突然天線發光，肚上的電視螢幕閃爍後，出現一名球員的畫面，並跟其他天線得得B互相打招呼：「大家好，我的名字是岩杜尼（Zeki Amdouni），很高興能來到這裏，也很期待為球隊出戰。」

岩杜尼從瑞士球隊巴素爾加盟。（Getty Images）

此外，般尼在昨天凌晨也用電影《回到未來》的經典片段來宣布門將查福特（James Trafford）加盟。他今月初以神勇表現，助英格蘭奪U21歐國盃冠軍，影片中亦加入他在決賽補時二連撲的精彩片段。

一連三條影片極具創意，網民立即留言大讚，「就因為這個，他們在開季就應該加10分」、「Oh my god，我究竟睇咗啲咩」、「這應該是我有史以來最喜歡的官宣」、「要向般尼的宣傳團隊致敬」、「就官宣方式而言，般尼已成為最出色的球隊。他們的創意團隊應該要升職加人工，因為他們連續為我們提供這種不可思議的官宣影片」。

翻查「往績」，般尼數年前便有不少惡搞風格的影片，去年夏天亦數次與著名劇集或電影「Crossover」，包括《絕命毒師（Breaking Bad）》和《史力加（Shrek）》等，不過迴響遠沒有今次「三部曲」大。

般尼今次簽入的岩杜尼和查福特都十分年輕，分別只有22和20歲。前者從瑞士球隊巴素爾加盟，同樣是瑞士國家隊成員，不過較早前他亦有出戰U21歐國盃；查福特出身曼城青訓，並從藍月亮U21加盟。

查福特在剛過去的U21歐國盃中聲名大振。（Getty Images）

對英超球迷而言，列特文則是比較熟悉的臉孔，他曾隨伯明翰及諾域治在英超作賽，並於修咸頓效力超過6季，隨後在2022年9月轉投土超球會比錫達斯。