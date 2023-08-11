英超2023/24前瞻｜升班馬生存挑戰　高柏尼率不一樣般尼捲土重來

英超與英冠是兩個截然不同的世界，護級是每季所有升班馬的基本目標，上季的富咸、般尼茅夫與諾定咸森林也成功通過首季的「生存挑戰」，全數留在英超。

英超新球季的3支升班馬，有新臉孔、亦有老朋友，般尼、錫菲聯及盧頓又能否在新球季站穩陣腳？



般尼以英冠冠軍姿態再挑戰英超。（資料圖片／Getty Images）

般尼（上季：英冠冠軍）

-領隊：高柏尼（Vincent Kompany）

-主場：摩亞球場（容量：21,944人）

-上季聯賽首席射手：尼敦迪拿／17球

執教般尼十載的戴治（Sean Dyche），因為戰績不佳而被炒，般尼最終都護級失敗，降落英冠。般尼降班後，一切重頭來過，改由曼城前隊長高柏尼執教，球隊風格截然不同，改踢主攻及壓迫性的踢法。高柏尼初來報到，球隊砍掉重練，般尼脫胎換骨，上季以101分稱霸英冠，全季攻入87球，攻力冠絕英冠。

由英冠到英超，高柏尼直言不會把目標放在護級上，更呼籲麾下不要為自己設限，「我不會說第17位是我們的目標，我希望球員們不要限制自己，或許他們可以達到更高的位置。當我們奪得英冠冠軍後，我們就是英格蘭足球第21位，我有決心及熱誠領球隊更進一步，我相信我的麾下有可能出現下一個基亞利殊，甚至爭奪冠軍。」

高柏尼領般尼一季，即以英冠冠軍身份重返英超。（資料圖片／Getty Images）

上季聯賽神射手尼敦迪拿（Nathan Tella）外借期滿，重返修咸頓。般尼收購了奧巴菲美（Michael Obafemi）及巴素利前鋒岩杜尼（Zeki Amdouni），取代迪拿的位置。另外，羅致另一名修咸頓舊將列特文（Nathan Redmond），這名29歲的球員不乏英超經驗，對般尼的攻力也有幫助。早前助英格蘭小國腳贏得U21歐洲國家盃的門將查福特（James Trafford）同樣來投，相信新球季是般尼的後防主力之一。

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查福特轉投般尼，勢成球隊的後防主將。（資料圖片／Getty Images）

錫菲聯（上季：英冠亞軍）

-領隊：赫京保頓（Paul Heckingbottom）

-球場：巴拉摩徑球場（容量：31,884人）

-上季聯賽首席射手：伊利文尼戴耶／14球

錫菲聯相隔兩季後重返英超，過程並非一帆風順，錫菲聯在支付球員轉會費時違規，今年1月被英格蘭足球聯賽（English Football League）處罰18個月禁止買人。在未能補強的情況下，錫菲聯仍然以英冠亞軍的身份成功升班。

尼日利亞富豪Dozy Mmobuosi早前洽購錫菲聯，可惜賣盤遲遲未完成，大大影響錫菲聯的財政狀況。升班原本是開心事，但英國《每日郵報》指錫菲聯因升班，向眾將發放獎金亦有困難。錫菲聯早前放走上季首席射手伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye），日前將另一主將辛達貝治（Sander Berge）賣給般尼，可見財政狀況有多嚴峻。

前線主力伊利文尼戴耶今夏亦被賣走。（資料圖片／Getty Images）

錫菲聯18個月的買人禁令早前被撤銷，以為是個好消息，但他們卻沒有太多空間買人，巴西中場蘇沙（Vini Souza）﹑阿仙奴守將奧斯頓查斯迪（Auston Trusty）等5名新兵，根據《Transfermarkt》合共只花2500萬歐元左右，其實也在花費賣走兩名主力的轉會費。

與2020/21球季出戰英超時，前線依然由麥貝尼（Oliver McBurnie）及利安比維斯達（Rhian Brewster）在前線掛帥，但出身自利物浦青訓的後者大腿有傷，季初或未能代表錫菲聯披甲。

錫菲聯在赫京保頓領軍下，能否在英超這場生存遊戲中活下來？（資料圖片／Getty Images）

盧頓（上季：英冠季軍、升班附加賽冠軍）

-領隊：愛德華士（Rob Edwards）

-球場：堅尼禾夫路球場（容量：10,356人）

-上季聯賽首席射手：查爾頓莫利斯／20球

盧頓是3支升班馬中，唯一一支未曾在英超亮相，在改名變成英超前一季的1991/92球季，盧頓剛好以2分之差護級失敗，錯過出戰英超的機會，想不到一別頂級聯賽就是31年。盧頓往後在第二﹑三級別打滾，直至2006年，因財務問題多次被扣分，並連跌3級，由英冠跌出職業聯賽，盧頓在2014年才在國家聯賽奪冠，重返職業，並在9年內升上英超。

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說起盧頓，或許會想起他們不合規格﹑比小西灣運動場座位還要少的堅尼禾夫路球場，亦難以講起任何一個球員的名字。直至曼聯舊將鍾達希（Tahith Chong）及巴克利（Ross Barkley）先後來投，增添這支小球會的知名度。盧頓雖然花部分支出在重建球場上，同樣不能花太多金錢在轉會市場，至今所有收購的球員轉會費也不過1000萬歐元。

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