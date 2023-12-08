英超｜哈利馬古尼當選11月最佳球員　助曼聯連續3場保持清白之身

曼聯中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）當選11月最佳英超球員。



哈利馬古尼獲頒11月的英超最佳球員。（哈利馬古尼Instagram）

他在Instagram上答謝支持：「如果沒有隊友、職員及球迷，我不可能做到。你們的愛及支持都不會被無視，我十分感激。」

30歲的馬古尼擊敗曼城的謝利美杜古（Jeremy Doku）、紐卡素的安東尼哥頓（Anthony Gordon）、盧頓的湯馬士卡明斯基（Thomas Kaminski）、車路士的史達寧（Raheem Sterling）及般尼茅夫的泰雲尼亞（Marcus Tavernier）。

在11月，馬古尼為曼聯鎮守防線，先後以1：0贏富咸、1：0贏盧頓及3：0贏愛華頓，3場皆保持清白之身。馬古尼上季不受重用，淪為曼聯的第五中堅，今夏更失去隊長之位，幾乎離隊。不過，他堅持留下來，最近搶回正選。

哈利馬古尼是曼聯史上第三位贏得英超每月最佳球員的中堅，之前兩位是里奧費迪南及尼曼查維迪。

前阿士東維拉前鋒艾邦拉荷在馬古尼的Instagram留言：「實至名歸！經歷過不公平的欺凌後，心理質素仍然保持頂尖！」

另外，曼聯領隊坦赫格亦當選11月最佳英超領隊。