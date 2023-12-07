曼聯棄「散步兩子」踢出高壓逼搶　從危機中反彈挫車路士｜01球評

應對危機最好的方法是什麼？就是贏波。

曼聯在周三晚的英超主場以2：1擊敗車路士。曼聯今場將「散步兩子」拉舒福特及安東尼馬迪爾眨到後備，由凱倫、安東尼、加拿祖及般奴費南迪斯組成的前場，90分鐘不停向車路士施壓，將士用命，人人肯跑，踢出領隊坦赫格要求的前場逼搶。曼聯射門多達28次，9次中目標，若果加拿祖等人把握力好一點，早就鎖定勝局。



曼聯近日陷入輿論危機，上場聯賽不敵紐卡素，拉舒福特及馬迪爾被批評跑動欠積極，後者更被指跟領隊坦赫格口角。接着，多間英國傳媒更爆出曼聯更衣室內亂，一半球員不再支持坦赫格。在風雨飄搖之中，曼聯周三晚迎戰車路士。

在足球的世界，有時都幾簡單。輸波自然出現危機，而最有效化解危機的方法就是贏波。

坦赫格一直主張高強度的前場逼搶，加快攻防轉換，最理想就在對方前場搶回控球，馬上攻擊。要做到理想的逼搶，不是靠個別球員的付出，而是要全體一起努力，若果有一兩個人「散步」，逼搶就難成體系，輕易被對手撕破。

今場對車路士，坦赫格收起兩位資歷頗深但又喜歡「散步」的前鋒拉舒福特及馬迪爾，派出最具活力的「親信」前場。凱倫及安東尼是坦赫格執帥印後加盟的新兵，加拿祖是坦赫格時代才正式上位的小將，般奴費南迪斯是坦赫格任命的隊長，當然般奴向來就是一位不惜氣力的鐵人。

這個前場組合非常跑得，而且人人肯跑，由開波跑到完場，加拿祖及般奴都跑到「趷下趷下」。最深印象的一幕是，尾段般奴看來負傷跑不動，但他仍然咬緊牙關，爆發出驚人速度去搶波。

要球迷收貨，其實很簡單，不是要怎樣炫目的技術，只求永不放棄的態度。只要你不斷地跑，球迷的眼睛是看得見的。

曼聯踢出了坦赫格想見的逼搶及進攻，今仗射門多達28次，9次中目標，預期入球達4.07。為何實際入球卻只有兩球？這反映出曼聯前場一個存在已欠的問題，就是把握力太差。比賽末段，加拿祖有單刀，也有一記門前撞射，若果他能夠把握得到，比賽就可以早一點放入「雪櫃」。這套前場組合的拼搏是毋庸置疑，但最後埋門一腳真的需要改善。

今場曼聯的兩個入球來自麥湯米尼，他在蘇格蘭代表隊早就證明過自己的入球能力。比起防中，他的技術特點更適合踢8號位甚至進攻中場。不過，因為他的身形及效率，加上人手問題，在曼聯常被安排踢防中。今場他拍住蘇夫恩岩拉伯特，一攻一守，分工清晰，岩拉伯特基本上不會怎樣參與進攻，令麥湯米尼可以安心插上。麥湯米尼今仗有7次射門，為全隊第二多，僅次8次的加拿祖。

今季外借加盟的岩拉伯特，今場發揮亦佳，儘管有一兩腳傳球未如人意，但整體防守佳，要他出現的地方，他總會出現，也是曼聯前場逼搶體系中的最強後盾。有幾次曼聯在邊路逼搶車路士，車路士差點就可以衝破逼搶圈打到上前場，就是全靠岩拉伯特及時殺到。

若果曼聯要解放到麥湯米尼的後上進攻能力，必先要有一位狀態及跑動能力如今場岩拉伯特的防守中場。

上場對紐卡素被批「散步」的拉舒福特在84分鐘入替凱倫，在大約10分鐘上陣入面，他基本上「隱形」，跑動的速度及積極性，似乎也比不上那些踢了大半場的隊友。