加利佬厭倦曼聯換帥循環「唔想再睇」　堅尼斥拉舒福特不再是小孩

曼聯上周六晚作客以０：１不敵紐卡素，表現低迷，拉舒福特對跑動及回防的消極更令人失望。曼聯名宿堅尼認為最大問題不是沒有入球或助攻，而是他不願意去跑，並直斥拉舒福特「26歲了，不再是小朋友」。

曼聯接連在歐聯及聯賽失分，領隊坦赫格壓力急增。另一位曼聯名宿加利尼維利厭倦了換帥的循環，坦言不想再看曼聯的比賽，又悶又厭，「這是對你（喜歡）的球會最悲傷的控訴」。



加利尼維利表示對曼聯厭倦，不想再看曼聯的比賽。（加利尼維利X）

加利尼維利說：「這遠低於水平，真的令人失望，我覺得針對領隊的輿論開始出現。然後，那些輿論又會說『我們不能又炒領隊，我們要清走球員，因為是他們搞走領隊』。之後我們將矛頭指向班主及管理層。」

曼聯上場英超不敵紐卡素。（Getty Images）

這位任職《天空體育》評述員的前曼聯隊長續說：「我已經厭倦了這間我的球會了。我不想再做他們的比賽（評述）。我不想再看到他們的比賽。當你看到悶、看到厭，這是對你（喜歡）的球會最悲傷的控訴。」

堅尼（左）出席節目，同場還有米卡李察士及加歷查。（網上片段截圖）

另一位前曼聯隊長堅尼出席周日的電視節目，與主持加歷查談到拉舒福特的問題。加歷查表示拉舒福特因為停賽，沒有參加上周中的歐聯比賽，按道理他不會有體能問題，體力亦會比其他一周雙賽的隊友佳，而且他是本土球員，當球隊陷入困難時，他必須承擔更大的責任，拉動其他隊友一起前進。

拉舒福特今季的表現長期低迷。（Getty Images）

加歷查說：「看到現在的拉舒福特，令我想起了安東尼馬迪爾。這可能對他最糟糕的評價。一個外國球員來到，做不好工作，真的不在乎的，這正是馬迪爾目前的寫照，而拉舒福特愈來愈像他。就算你失去信心、沒有入球及助攻，這個不是大問題，你要為這個會徽、這件球衣及這班球迷去奔跑。」

堅尼說：「回想以前跟我做隊友的邊路球員，有傑斯、碧咸、沙柏及簡察斯基。讓我告訴你，他們全都不斷跑動。往前跑沒有問題，但你必須跑去回防。球迷現在不滿拉舒福特，是不是因為他技術差？真的不是，是球迷見不到他跑動。」

堅尼批評拉舒福特。（網上片段截圖）

「他已經26歲，不再是小朋友。」堅尼續說：「我們談論的是，要成為訓練場上的榜樣。作為曼聯球員，首先關注的是效率及求勝欲望。他明顯是一位天才橫溢的球員，他應該要成為榜樣，但他肯定沒有做到。他是更衣室內其中一位最資深的球員，但他沒有承擔起。這個情況不好。」