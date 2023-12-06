曼聯拒絕四間傳媒記者入場　坦赫格回擊更衣室「兵變」傳聞｜英超

英國傳媒周一（4日）披露曼聯更衣室出現問題，半數球員因訓練方法、比賽風格及處置查頓辛祖的方式不滿坦赫格，不再支持這位荷蘭籍領隊。在周二（5日）的賽前記者會，曼聯拒絕4間傳媒的記者入場。曼聯解釋這幾間傳媒發表報道前，未有向球會尋求回應。坦赫格在記者會上否認傳聞，指大部分球員都接受這種積極主動、充滿活力、講求勇敢的踢法。



《天空體育》首席記者Kaveh Solhekol周一報道，引述消息人士，指坦赫格已失去更衣室一半球員的支持，有人不滿球隊踢法，有人認為訓練量過大，有人覺得坦赫格對查頓辛頓的處罰過火，亦有人稱坦赫格不聽球員意見。同日，有多間傳媒報道相關消息。

曼聯周三英超將在主場對車路士，周二舉行賽前記者會。曼聯拒絕英國《天空體育》、《ESPN》、《曼徹斯特晚報》及《每日鏡報》的記者進入會場。曼聯發聲明解釋：「我們對一些新聞機構採取行動。原因不是他們發表了我們不喜歡的報道，而是他們發表前沒有聯絡我們，沒有給予我們機會去回應、質疑及解釋。我們相信這是值得維護的重要原則，亦希望可以重新調整我們的合作方式。」

在記者會上，坦赫格亦有回應：「他們應該先聯絡我們，而不是背住我們去發表報道，這是不對的。」