英超｜坦赫格曼聯生涯亮警號　處事固執失信任　「不易改變主意」

英國《泰晤士報》早前傳出，曼聯正物色新主帥人選取代坦赫格（Erik ten Hag），「紅魔鬼」罕有地發聲明闢謠。

曼聯在上周末的英超一球不敵紐卡素後，聯賽跌出前6，歐聯分組賽又敬陪末席，今季已累積10場敗仗，坦帥在曼聯的未來再亮起警號，《天空體育》透露曼聯消息人士，坦赫格已失去更衣室一半球員的支持，全因他的鐵腕風格。



曼聯早前在英超面對實力稍遜的球隊取得3連勝，最近一仗作客紐卡素即打回原形，面對強隊即無計可施，結果錄得今季各項賽事第10場敗仗。

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曼聯作客不敵紐卡素，今季已錄得10場敗仗。（路透社）

坦赫格的帥位似乎再有危機，英國《天空體育》首席記者Kaveh Solhekol引述曼聯消息人士，坦帥已逐漸失去更衣室的信任。Kaveh Solhekol表示曼聯球員不滿球隊現況，更指球隊一半球員不再支持坦帥。

「部分球員對球隊踢法不太滿意，而他們覺得訓練量太大，訓練又要不斷跑動，他們不明白為什麼而跑。」

《天空體育》表示，一半曼聯球員已不再支持坦赫格。（Getty Images）

坦赫格向來以鐵腕治軍見稱，這種強硬風格似乎用途不大，開始引起球員們的反感，並認為坦帥剛愎自用，Kaveh Solhekol說：「曼聯球員們認為坦赫格在人事可處理得更好，但他在球隊說了算，一切都由他作主，也不會輕易改變自己的主意，一直以自己認為正確的方法行事，一些球員指他太固執及太機械化。有較為資深的曼聯球員曾向坦赫格表示，認為現時球隊有些不妥，並分享過往踢大球會的經驗，似乎坦赫格沒有聽入耳，他們認為坦帥要更開明。」

另外，處理查頓辛祖（Jadon Sancho）一事也成為與球員關係惡化的導火線，坦赫格指令辛祖禁用一隊設施訓練，Kaveh Solhekol指部分與辛祖相熟的球員認為做法過火，令整個更衣室的士氣更低沉。

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