23歲艾華利斯榮譽「大滿貫」　出道6年掃14錦標　助曼城贏世冠盃

祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）梅開二度，兼助攻菲爾科頓，協助曼城在世冠盃決賽以4：0大勝富明尼斯，贏得錦標。23歲的艾華利斯可謂贏盡錦標，出道6年，由阿根廷贏到英格蘭，由南美洲贏到世界，橫掃球會賽及國家隊賽事，已獲14項比賽冠軍。



艾華利斯為曼城先開紀錄。（Getty Images）

在艾寧夏蘭特缺陣下，艾華利斯擔正攻堅，開波1分鐘便打開紀錄，尼敦阿基遠射中柱彈出，艾華利斯俯身用心口撞入，為曼城領先1：0。27分鐘，富明尼斯球員擺烏龍，曼城半場領先2：0。

艾華利斯協助曼城大勝富明尼斯。（路透社）

曼城今場佔54%控球，射門15次，當中8次中目標，而富明尼斯就5射得2中。曼城在72分鐘拉開，艾華利斯左路傳中，科頓鏟射入網。88分鐘，艾華利斯攻入今場個人第二球，他在禁區內接應橫傳，冷靜地一控一避，為曼城射成4：0完成，贏得球會史上首座世冠盃錦標。梅開二度的艾華利斯當選今場最佳球員。

艾華利斯還當選今場最佳球員。（Getty Images）

艾華利斯2018年在河床出道，效力4年贏得阿甲、阿根廷盃、阿根廷冠軍盃、阿根廷超級盃、南美自由盃及南美超級盃。在2022年轉投曼城後，艾華利斯再贏得英超、足總盃、歐聯、歐超盃及世冠盃。在阿根廷國家隊方面，他先在2021年贏得美洲國家盃，再贏洲際超級盃，並奪得世界盃。