英超｜曼城完場前遭迫和痛失兩分　車路士紐卡素輕鬆全取3分

即將出戰世界冠軍球會盃的曼城，尖刀艾寧夏蘭特繼續養傷，未有列入對水晶宮的大軍名單，「藍月亮」前線由艾華利斯掛帥，即使由基亞利殊及小將利高路易斯各建一功，可惜曼城未能力保勝局，馬迪達撞射建功，加上科頓補時階段輸12碼，奧利斯操刀中鵠，曼城主場痛失兩分。



轉往沙特阿拉伯出戰世冠盃前的一輪英超，曼城主場迎戰水晶宮，艾寧夏蘭特因腳傷繼續缺席，主帥哥迪奧拿希望這名挪威尖刀可以隨隊赴沙特，並及時復出披甲。

曼城沒有了夏蘭特，前線由艾華利斯擔正掛帥，配合基亞利殊﹑菲爾科頓及貝拿度施華攻堅。由曼聯舊將甸恩軒達臣把守最後一關的水晶宮，上半場被曼城圍攻，忙得不可開交，先後撲出艾華利斯的頭槌及洛迪的近射，但擋得一次擋不了第二次，菲爾科頓妙傳撕破水晶宮防線，剛好穿過對方守衛的「大細龍門」，基亞利殊接應射遠柱破網，經過VAR核實後認為沒有越位，24分鐘先開紀錄。

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基亞利殊接應科頓傳送起腳破網，為曼城先開紀錄。（Getty Images）

換邊後，艾華利斯左路開出罰球，稍稍越位的洛迪阻擋軒達臣的視線，皮球直接入網，旁證隨即舉旗示意越位。「藍月亮」再接再厲，基亞利殊由左路推入中路，科頓接應再第一時間彈入對方心臟地帶，利高路易斯（Rico Lewis）球不着地起腳建功，54分鐘領先至2：0。

曼城小將利高路易斯下半場建功。（Getty Images）

以為大局已定，但水晶宮未有放棄，後段反客為主，先由舒洛比助攻馬迪達近門建功，76分鐘追成1：2，為今仗帶來伏線。直至補時階段，回防的菲爾科頓欲大腳解圍，卻踢中馬迪達，球證直指12碼點，奧利斯操刀一射破網，曼城補時5分鐘再失守，以2：2被迫和，藍月亮痛失兩分。

水晶宮完場前以12碼逼和曼城2：2。（Getty Images）

同時舉行的紐卡素主場對富咸，墨西哥前鋒魯爾占美尼斯上半場一次爭持，搶不到波卻雙手飛向紐卡素的朗史達夫，以臀部撞向對方的頭部，球證翻查VAR後，認為這是嚴重犯規，向占美尼斯出示紅牌，富咸22分鐘十人應戰。紐卡素隨後憑小將米利（Lewis Miley）﹑阿米朗及丹般恩各建一功，以3：0輕取富咸。

魯爾占美尼斯飛身撞向朗史達夫，被球證直接出示紅牌驅逐離場。（Getty Images）

車路士主場迎戰下游的錫菲聯，直至下半場才找到打開紀錄的入球，史達寧接應高爾彭馬（Cole Palmer）的傳送，再以速度推落底線傳中，彭馬搶點撞射建功，54分鐘打破僵局，加上尼高拉斯積遜61分鐘門前再下一城，車路士以兩球淨勝錫菲聯，全取3分。