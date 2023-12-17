曼城近6場聯賽5場失分　哥迪奧拿：不是運氣差，是我們活該︱英超

曼城上季贏得歐聯、英超及足總盃，達成三冠王成就，在領隊哥迪奧拿領軍之下，似乎無可匹敵。不過他們自11月中在英超作客車路士遭藍軍戲劇性4：4迫和後，彷彿失去動力，之後5場聯賽當中竟有4場失分，唯一獲勝的對手僅為今季首戰英超的升班馬盧頓。

周六晚藍月亮主場出擊，在領先2：0的大好形勢下，竟遭水晶宮迫和2：2，哥帥沒有為球隊失分找藉口，更直言：「那不是運氣差，而是活該如此」（It's not bad luck, it's deserved）。



曼城主場對水晶宮一度領前2：0，竟未能全取3分。（Getty Images）

曼城近6仗5度失分

4：4作客賽和車路士，主場1：1賽和利物浦，主場3：3賽和熱刺，曼城在連續3場英超大戰之中，遭對手尾段迫和，之後作客艾馬利領軍的阿士東維拉，更以0：1落敗。即使上周作客盧頓在一度落後下，以2：1反勝，到今周回師主場面對水晶宮，竟又在領先兩球的大好形勢下失分。

曼城直到完場前15分鐘，仍擁有兩球在手，然而水晶宮先在76分鐘由舒洛比助攻馬迪達近門建功，追成1：2，直至補時階段，回防的曼城中場菲爾科頓欲大腳解圍卻踢中馬迪達，球證直指12碼點，奧利斯操刀一射破網，曼城補時5分鐘再失守，以2：2被迫和痛失兩分。那是曼城在英超近6仗第5場失分，當中更四度在領前情況下失分。他們以17戰得34分續排第四，落後榜首的利物浦3分，紅軍周日深夜才在主場對曼聯。

曼城主場遭水晶宮迫和，近6場聯賽第5場失分。（Getty Images）

哥帥：「我們未能終結比賽」

當然曼城並非以最強陣容應戰，前鋒艾寧夏蘭特繼續養傷缺陣，不過在頻密賽程下，英超多支球隊均傷兵滿營，兵源充足的曼城，情況絕非最差一隊。哥迪奧拿賽後也無找藉口，「那不是運氣差，而是活該。我們痛失兩分，但當你送十二碼（給對手），那便是活該。」

曼城今仗失去夏蘭特之下，19次射門9次中框，獲2入球，作客的水晶宮只得5次射門，2次中目標即收穫兩球迫和對手。哥帥稱，「就像對熱刺和利物浦一樣，我們表現一流，但再次未能獲勝。大家可看到我們創造的機會，對比我們的失球，除了對車路士一仗，今場跟球季其他比賽近似——我們未能終結比賽。」

曼城主帥哥迪奧拿。（Getty Images）

哥帥領軍曼城以來同一階後最低分

「我們那樣踢，直到他們入球之前，一直佔盡優勢。對手上半場僅靠我們兩個球員一時失手，獲得一個機會，不過直到他們入球前，什麼也沒做過。」哥迪奧拿認為，「球隊表現真的很好，可是到最後，當你給對手送上十二碼，就如我們對車路士時那樣，我們便不值得獲勝。」

哥迪奧拿2016年接掌曼城後，帶領球隊7年內5度英超封王，上季更達成藍月亮首奪歐聯的目標。今季頭17仗累積34分，是他領軍下曼城在同一階段分數最少一季，也是同期首度跌出聯賽榜三甲。

球隊頻頻失分之際，曼城更即將啟程前往沙特阿拉伯，出戰世界冠軍球會盃，下周二先對浦和紅鑽，如順利的話，將晉身12月22日舉行的決賽，回到英國便緊接英超聖誕、新年快車期。