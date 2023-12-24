英超｜曼聯吞今季聯賽第8場敗仗　坦赫格繼續撐：我們控制大局

撰文：趙子晉
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曼聯今輪英超作客兩球淨負韋斯咸，各大賽事4場不勝兼零失球。縱然輸波的事實擺在眼前，曼聯主帥坦赫格依然讚揚球隊表現，就像早前歐聯不敵拜仁慕尼黑一樣，直言：「我認為我們控制大局。」究竟這是力撐，還是死撐？

英超｜曼聯兩球淨負韋斯咸　連續4場不勝兼無入球　19歲中堅擔正

曼聯作客韋斯咸的倫敦球場，「鎚仔幫」下半場憑查洛保雲及古度斯6分鐘內各建一功，紅魔鬼吞下今季聯賽第8場敗仗。曼聯近4場賽事沒有進賬，對上一次已經要數到1992年11月。

縱然輸波，主帥坦赫格繼續力撐，「我們今仗創造了3次機會，可惜未能把握，我們只是無法取得入球，除此以外，我們控制大局，未有給予韋斯咸太多機會。」

坦赫格認為，入球以外，其餘表現依然出色，而他也深信旗下球員是具備入球能力，「我知道拉舒福特可以入波；凱倫可以入波；安東尼可以入波；加拿祖可以入波；般奴可以入波；麥湯米尼可以入波，我們的死球戰術也可製造入球，我們早已證明這一點。我們受不同的問題所影響，球員們要繼續相信，深信我們可以取得入球，而但我們球員的能力是足以贏波的。」

坦赫格。（路透社）

對比坦帥，勞基梳爾顯得更加悲觀，這名英格蘭左閘直言：「我們需要贏波，但我們一直落敗、失分，我們的表現明顯不夠好，上半場總算是控制大局，如果我們找到入球就會更輕鬆，當進入下半場後，我們就是不夠好。」

曼聯面對入球荒，梳爾認為球隊要保持正面，繼續積極嘗試，不可以被落敗的心態影響下場主場對阿士東維拉的賽事。

勞基梳爾坦言曼聯表現不夠好。（Getty Images）
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