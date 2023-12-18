摩連奴大爆當年「陣中毒瘤」仍在曼聯陣中　最大嫌疑是他︱足球

羅馬主帥摩連奴（Jose Mourinho）畀面亮相車路士舊將奧比米基爾（John Obi Mikel）的Podcast節目《The Obi One Podcast》，大爆當年在曼聯的一些人與事，他提到有部人令他在加盟兩個月後，已感到只要他們在位，球會永遠不會成功，矛頭直指一個目前仍在紅魔鬼的球員，以及前行政總裁活華特。



羅馬主帥摩連奴（Jose Mourinho）畀面亮相車路士舊將奧比米基爾的Podcast節目《The Obi One Podcast》。（Youtube截圖）

摩連奴：「跟這些人共事兩個月後，你永遠不會做到」

摩連奴由2016年5月執教曼聯，到2018年12月被炒，曾領軍贏得歐霸和聯賽盃，以及「後費格遜年代」最佳的聯賽亞軍（之後2020/21球季蘇斯克查也領軍獲得英超亞軍），後期因更衣室動盪及一連串差劣戰績被辭退。他在節目中重申，帶領曼聯的日子並無遺憾，跟球迷亦有深厚感情，同時提及球會內部有一些職球員令曼聯領隊無法成功。

「我已盡全力付出一切，因此並無遺憾。我愛球會，我愛球迷，尊重及欣賞球會歷史。英超亞軍仍是費Sir之後最好成績，歐洲盃賽冠軍仍是過去十年球會最大成就。我已做到最好，舊事重提並不切合我的本性，我喜歡說昔日美好的事情。」摩連奴對舊東家一番美言之後開始進入正題：「不過有些仍在球會的人，我說的包括一些球員，以及一些非球員，他們仍在曼聯，跟這些人共事兩個月後，你永遠不會做到（成功）。」

摩連奴曾帶領曼聯兩年半，他大爆球會內部有些人令球隊永遠不會成功。（Getty Images）

大讚阿諾特 不開名也能明踩活華特

摩連奴的「語言藝術」登峰造極，不用開名卻又令人人知道他說的是誰，「他們仍有一個了不起的人當CEO，一個我當年在位時希望能擁有、卻未得到的，那就是阿諾特（Richard Arnold），但他正要離開了。」

「他當時是商業總監，不是CEO，我在任時如果他能在我身邊便好了，但在曼聯生存並不容易，我已付出一切，沒有遺憾。」曼聯當年的CEO，正是球迷詬病多年的活華特，摩連奴大力讚揚阿諾特，就算對活華特隻字不提，大家也知道他其實是借阿諾特來貶低活華特。

誰是摩連奴提到的球員？

只有5人仍在曼聯 最大嫌疑是他

他提到令曼聯「永遠不會成功」的球員，目前仍在陣中，翻查摩帥執教紅魔鬼兩年半期間至今尚在球隊的球員只得5人，他們分別是球會青訓產品麥湯米尼（Scott McTominay）、拉舒福特（Marcus Rashford），以及前鋒安東尼馬迪爾（Anthony Martial）、守將連迪路夫（Victor Lindelöf）及梳爾（Luke Shaw）。

相信大家都很好奇，到底哪一位才是他口中導致曼聯永不成功的主角，摩連奴當然不會揭穿，但他說出一件往事，答案已昭然若揭，「當我在曼聯時，半場作出一個換人調動。他（被換出球員）的經理人指控我欺凌。」從上述5個球員平日的言行作風，最大嫌疑似乎是馬迪爾。

他續指，執教車路士時，「我在45分鐘換入馬迪，然後在70分鐘調走他。那是教育、指導和嘗試獲得勝利。」摩連奴稱，「那些時候我一笑置之，世界和足球都在變，作為一個爸爸，你必須做一個不一樣的爸爸。」