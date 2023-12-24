英超｜熱刺主場險勝愛華頓　盧頓地獄主場發功爆冷挫紐卡素

英超4場同時開賽，熱刺上半場9分鐘連入兩球，愛華頓末段追回一球，其後愈攻愈強，幸好力保勝局，以2：1全取3分。紐卡素則作客盧頓，意外以一球落敗。



（Getty Images）

英超｜曼聯兩球淨負韋斯咸 連續4場不勝兼無入球 19歲中堅擔正

愛華頓自從被扣10分後，彷彿激起「拖肥」眾將的鬥心，近4場聯賽全勝，隨即逃離降班區。熱刺有倒戈的李察利臣任正選，這名巴西國腳開賽早段接應班倫莊臣右路傳中，近門撞射建功，9分鐘先開紀錄，近3場攻入第4球。攻破舊東家大門的李察利臣都相當識做，入球後未有慶祝。

班倫莊臣今仗在右路甚有威脅，與隊友配合後在禁區起腳，愛華頓門將比克福特撲出不遠，孫興慜補射建功，18分鐘再下一城，熱刺領先至2：0。換邊後，愛華頓後備入替的安祖高美斯搶去艾馬遜的腳下球，再傳給卡維特利雲起腳破網，可惜球證翻查VAR後，認為高美斯搶波時犯規在先，入球無效。

李察利臣為熱刺開紀錄，未有特意慶祝。（Getty Images）

愛華頓換入高大中鋒比圖，與卡維特利雲合組雙箭頭，愛華頓末段一次角球攻勢，安祖高美斯補中妙射建功，82分鐘追成1：2。拖肥後段的攻勢愈來愈凌厲，熱刺防線風聲鶴唳，同樣倒戈的丹祖馬勁射，被熱刺門將域卡利奧撲出。丹祖馬不乏機會，補時階段撞射中楣底，反彈省中域卡利奧的大腿力保不失，最終熱刺驚險以2：1擊敗愛華頓。

安祖高美斯補射建功，為愛華頓追成較接近紀錄。（Getty Images）

主場出擊的盧頓不再是季初的「魚腩」，這支升班馬近兩輪在主場皆令阿仙奴及曼城吃盡苦頭，今仗挑戰另一前列球隊紐卡素。盧頓一次角球攻勢，安祖斯唐辛門前再加一頭，25分鐘意外領先一球，其後巴克利的冷箭僅僅中柱彈出，加上隊長拿修斯傷出，令紐卡素雪上加霜，結果盧頓「地獄主場」再發功，爆冷1：0擊敗紐卡素。

安祖斯唐辛近門頭槌建功。（Getty Images）

英超周六晚戰果：



韋斯咸 2：0 曼聯

盧頓 1：0 紐卡素

熱刺 2：1 愛華頓

富咸 0：2 般尼

諾定咸森林 2：3 般尼茅夫

