英格蘭聯賽盃｜居迪斯鍾斯梅開二度　付出獲隊友暖心舉動肯定

利物浦在晏菲路鬥韋斯咸上演英格蘭聯賽盃8強戰，結果紅軍以5：1大勝輕鬆過關，22歲的中場居迪斯鍾斯（Curtis Jones）今仗大爆發，先在窄角度射破對方門將的「大細龍門」，末段從中圈附近長驅直進，殺入禁區再建功。獲選為今仗最佳球員的加普，賽後有暖心舉動，繼續鼓勵鍾斯。



利物浦與韋斯咸爭奪聯賽盃4強席位，紅軍全場圍攻對手，錄得29次埋門，上半場只憑蘇保斯拉爾的遠射先開紀錄。直至下半場，居迪斯鍾斯在左路接應達雲紐尼斯的妙傳，未有隊友趕到的情況，鍾斯決定在窄角度射地波，剛好射破韋斯咸門將艾路拿的十指關，56分鐘領先至2：0。

英格蘭聯賽盃4強出爐 利物浦車路士分途爭入決賽

居迪斯鍾斯窄角度射破艾路拿的十指關。（Getty Images）

利物浦其後作出調動，沙拿及阿歷山大阿諾特入替後，攻勢更凌厲，加普及沙拿各建一功，即使對方由查洛保雲「破蛋」，似乎大局已定。踢足全場的居迪斯鍾斯末段依然保持活力，在中場線附近接應傳送，單人匹馬長驅直進，以速度擺脫數名韋斯咸守衛，由中圈殺入12碼點，再乖巧避過奧邦拿，射向死角入網，為利物浦攻入今場第5個入球，順利埋齋。

居迪斯鍾斯梅開二度。（Getty Images）

居迪斯鍾斯今季的上陣機會不多，這名22歲的英格蘭球員今仗大活躍，或許令主帥高普向他投下信任一票，在周末對阿仙奴的大戰派他上陣。鍾斯坦言，他的願望十分簡單，「我只想踢波，無論是聯賽盃﹑英超或歐霸，我只想上陣，今場交出兩球更幫助球隊晉級，我感到十分高興。」

鍾斯賽後在社交網站發文，上載他入球慶祝的照片，饒舌歌手Yungen更留言指鍾斯是古天奴。

縱然居迪斯鐘斯梅開二度，但今場最佳球員卻落在加普身上，他卻將獎項轉交隊友，短短兩句話令鍾斯感動萬分，「我為你（鍾斯）十分自豪，你在沒人看見的時候十分努力，而這些努力都沒有白費，繼續努力。」

主帥高普當然讚揚居迪斯鍾斯的發揮，「他（鍾斯）的表現比以往更出色，他持球推進在今仗是十分重要，就像第二球，他帶進12碼點起腳，這是十分罕見，這是瘋狂的入球，整體就是上佳的表現。」