英超︱諾定咸森林辭退古柏　前狼隊領隊紐奴重返英倫掌帥印

英超球會諾定咸森林周二（19日）辭退領隊古柏（Steve Cooper），翌日即公布聘用前狼隊主帥紐奴（Nuno Espirito）接任。

古柏是英格蘭其中一位最炙手可熱的少帥，就算被炒仍不愁出路，相信很快便有球會排隊等他揀。



古柏帶領森林時隔23年重返英超，可惜難逃被炒。（Getty Images）

2021年9月古柏臨危受命，接掌正在英冠榜尾的諾定咸森林。古柏為球隊注入主攻踢法，並成功令球員團結一致，戰績逐步上揚，終獲第4名，並在升班附加賽決賽擊敗哈特斯菲，2022/23球季重返升超。

升班後戰績不似預期，古柏上季尾曾陷被炒邊緣，直到英超第37輪主場1：0擊敗阿仙奴護級成功，他順利保住帥位。森林今季初期表現不錯，可是球隊自11月起在6場聯賽5負1和，排名由第13滑落至第17位，12月19日領軍兩年多的古柏終被辭退。

紐奴11月被沙特球會伊蒂哈德辭退，隨即重返英超執教。（Getty Images）

12月20日森林隨即公布，由49歲的葡萄牙籍教頭紐奴接任主帥之位。紐奴曾帶領狼隊和熱刺，今年11月被沙特球會伊蒂哈德辭退。周六（23日）森林主場對般尼茅夫將會是紐奴上任後首場領軍的賽事。

古柏縱然被炒，但這位44歲教頭是英國球壇新一代領隊代表人物之一，他沒有像謝拉特、林柏特那樣亮麗的球員生涯，年輕時在威爾斯聯賽打滾，早早就兼任教練，考取牌照。1998到2008年在域斯咸當了10年青年軍教練，27歲那年考取了最高級別的歐洲足協職業牌照（UEFA Pro Licence），是其中一位最年輕考得這個資格的教練。

古柏教練生涯甚至是人生的轉捩點是2008年，他獲利物浦聘用，由低做起，先教U12梯隊，接着一步步升職，任教U18，直至2013年離任；任內他培養了史達寧、阿歷山大阿諾特及活特本等球員。憑多年的青年軍執教管理經驗，他在2014年獲英格蘭足總青睞，上任英格蘭U16主帥，接着再教U17，代表作是在2017年領菲爾科頓、查頓辛祖、干拿加歷本、赫臣奧杜爾及伊美路維等，贏得U17世界盃。

在青年組別取得成功後，古柏開始執教球會，他在2019年接手英冠的史雲斯，首季即領球隊打入附加賽爭升班，可惜在準決賽止步。古柏及史雲斯在20/21球季再接再厲，又入附加賽，但在決賽落敗。古柏離開史雲斯不久，便在2021/22季初接掌森林，幫球隊逆轉形勢，他個人連續3屆參加英冠附加賽，經過兩次鎩羽而歸，終領軍時隔23年重返英超。

古柏CV亮麗，就算今次被森林辭退遇上挫折，仍不愁沒出路，另一英超球隊水晶宮被指一直關注他的動向。