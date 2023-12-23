亞洲盃︱港足落實友賽國足備戰　戴偉浚或「倒戈」：非常期待

香港足球代表隊即將出戰明年1月12日於卡塔爾展開的亞洲盃決賽周，港隊今月中起開始本地集訓，獲決選的球員在下周三（27日）晚起程前往阿聯酋阿布札比備戰，當中包括友賽國足。



港足主教練安達臣確認，球隊明年1月1日會先友賽國足，至1月4日友賽塔吉克，翌日轉飛多哈，最後於1月10日跟沙特阿拉伯踢最後一場友賽，再出戰1月14日對阿聯酋的首場亞洲盃分組賽。

他透露，港隊原先約戰約旦被拒，也曾受非洲國家邀請友賽，「非洲的踢法跟亞洲不同，對備戰的幫忙有限，而中國邀請了我們，他們跟約旦實力相近。很高興能跟這些對手比賽，這都是我們需要面對的考驗。」

港足主教練安達臣。（資料圖片／HKFA）

在香港出生、現效力國足的中場戴偉浚，也入圍了國足的亞洲盃決賽周名單，今仗有望「倒戈」，並跟部份相熟的港足成員同場較量。內地中央電視台《足球之夜》節目早前訪問了戴偉浚跟另一國足成員張玉寧，當時戴偉浚已聞兩軍有機會碰頭，「好像要跟香港打個友誼賽，（主持：是吧？開心吧？）非常期待。」

國足球員戴偉浚。（資料圖片）

港足今日與港超球隊香港U23友賽，在黃威、梁諾恆等球員缺陣下，尾段憑潘沛軒梅開二度贏2：0。當中米高、祖連奴、勞烈斯與徐宏傑都有在場邊慢跑，安達臣表示，部份球員傷勢仍有待確認，「米高昨天有跟球隊練習，但他在德國時有傷，今日不想冒險；黃威、梁諾恆會接受治療，希望能盡快康復。」

亞洲足協日前確認，亞洲盃參與球隊能註冊26名球員，惟每場比賽只能從中再註冊23人。這意味港隊決選名單會由原先的25人增至26人。「這沒有改變我的計劃，但可能影響兩至三球員的命運。名單大概下周一或二公布。」

+ 4

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

時間：05：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月19日

香港 Vs 伊朗

時間：08：30 pm （UTC+3）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

時間：06：00 pm （UTC+3）

地點：賈努布體育場（Al Janoub Stadium）

