亞洲盃︱港足落實友賽國足備戰　戴偉浚或「倒戈」：非常期待

香港足球代表隊即將出戰明年1月12日於卡塔爾展開的亞洲盃決賽周,港隊今月中起開始本地集訓,獲決選的球員在下周三(27日)晚起程前往阿聯酋阿布札比備戰,當中包括友賽國足。



港足主教練安達臣確認,球隊明年1月1日會先友賽國足,至1月4日友賽塔吉克,翌日轉飛多哈,最後於1月10日跟沙特阿拉伯踢最後一場友賽,再出戰1月14日對阿聯酋的首場亞洲盃分組賽。

他透露,港隊原先約戰約旦被拒,也曾受非洲國家邀請友賽,「非洲的踢法跟亞洲不同,對備戰的幫忙有限,而中國邀請了我們,他們跟約旦實力相近。很高興能跟這些對手比賽,這都是我們需要面對的考驗。」

港足主教練安達臣。(資料圖片/HKFA)

在香港出生、現效力國足的中場戴偉浚,也入圍了國足的亞洲盃決賽周名單,今仗有望「倒戈」,並跟部份相熟的港足成員同場較量。內地中央電視台《足球之夜》節目早前訪問了戴偉浚跟另一國足成員張玉寧,當時戴偉浚已聞兩軍有機會碰頭,「好像要跟香港打個友誼賽,(主持:是吧?開心吧?)非常期待。」

國足球員戴偉浚。(資料圖片)

港足今日與港超球隊香港U23友賽,在黃威、梁諾恆等球員缺陣下,尾段憑潘沛軒梅開二度贏2:0。當中米高、祖連奴、勞烈斯與徐宏傑都有在場邊慢跑,安達臣表示,部份球員傷勢仍有待確認,「米高昨天有跟球隊練習,但他在德國時有傷,今日不想冒險;黃威、梁諾恆會接受治療,希望能盡快康復。」

亞洲足協日前確認,亞洲盃參與球隊能註冊26名球員,惟每場比賽只能從中再註冊23人。這意味港隊決選名單會由原先的25人增至26人。「這沒有改變我的計劃,但可能影響兩至三球員的命運。名單大概下周一或二公布。」

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:



2024年1月14日

阿聯酋 Vs 香港

時間:05:30 pm (UTC+3)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月19日

香港 Vs 伊朗

時間:08:30 pm (UTC+3)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



2024年1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

時間:06:00 pm (UTC+3)

地點:賈努布體育場(Al Janoub Stadium)