西甲｜艾拉維斯遭皇馬絕殺主帥場邊暴怒　職球員無動於衷

皇家馬德里隊長拿祖費南迪斯（Nacho Fernández）從後踩中艾拉維斯球員，球證翻查VAR後改判紅牌。面對十人應戰的皇馬，是艾拉維斯搶分的大好機會，豈料爭分不成，更在補時階段被華斯基斯絕殺，艾拉維斯主帥柏拉沙憤怒得在場邊暴走。



西甲周四（21日）深夜由艾拉維斯主場挑戰皇家馬德里，拿祖費南迪斯下半場初段一次從後犯規，經VAR審核後由黃變紅，皇馬十人應戰。皇馬繼續主導戰局，直至末段，終於由華斯基斯接應角球頭槌建功，順利絕殺艾拉維斯，加上榜首的基羅納失分，皇馬以較佳得失球升上榜首。

華斯基斯（中）攻入奠勝頭槌，助皇馬重返榜首。（路透社）

堅守至最後階段才被皇馬攻破，從艾拉維斯主帥柏拉沙（Luis Garcia Plaza）在場邊的反應就知道有多不值。柏拉沙一腳踢向冰箱，雖然似乎有點痛楚，但他的憤怒掩蓋一切，隨即推向冰箱，水樽散落一地。柏拉沙的目標轉移到後備席，走向一名助教再掀着對方的大衣，整個球員拉起再推回。

十人應戰的皇馬絕殺對手，艾拉維斯球員相當無奈。（Getty Images）

柏拉沙然後往回走，脫下外套，大喝一聲再把外套掉在地上，他的冷帽亦難逃一劫，同樣被掉到地上。柏拉沙在後備席坐下，但他未能平伏，依然念念有詞，突然再破口大罵，整個人在椅上動來動去，其後再瘋狂「揼地」，激動得整個人離開椅子。

柏拉沙約半分鐘「暴走式」發洩，一眾艾拉維斯職球員同樣無動於衷，就算被掀起的助教都是毫無反應，似乎大家都熟知柏拉沙的火爆性格，就讓他好好發洩。