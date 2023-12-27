羽生結弦不滿日媒報道　罕有公開反駁：是妄想和謊言｜體育熱話

日本花式溜冰巨星羽生結弦在宣布結婚僅105日後便宣告離婚，引來莫大爭議，日媒《文春Online》刊登報道，稱盛傳是羽生前妻的「美女小提琴家」末延麻裕子，其長輩願意受訪，該位長輩還說「無法原諒羽生的謊言」。

羽生結弦未幾罕有地在社交媒體以強烈的措詞回應，稱由十幾歲開始，就遭受媒體的妄想和謊言報道。



《文春Online》在周二（26日）刊登預告報道，稱找到長年支持末延麻裕子的Masashi Collection 1225化妝品公司社長安田正受訪，報道寫道，82歲的安田正與末延的父親是舊朋友，自末延的父親在2012年離世後，便一直支持末延的小提琴活動，「是彷如監護人的存在」。

《文春Online》聲稱採訪了羽生前妻的長輩，並刊出預告報道。（《文春Online》截圖）

報道指，安田正在訪問中大肆批評羽生結弦，並節錄其中一段說話：「（宣布離婚）是羽生一方在未經協商下公布的，由於他是個名人，只有他說的話會獲得報道。他說，一切都是「為了保護另一半」，一切都是謊言，為何要把她（末延麻裕子）當成普通人去處理呢？她是個職業小提琴家，為了和羽生結婚，她甚至放棄了這條路。我希望羽生至少能對她道歉並承認，『我沒辦法讓你快樂』。羽生實在太不成熟了。」

羽生結弦在短短105日間由宣布結婚到宣布離婚，震驚各界。（Getty Images）

報道的結尾更預告，周三（27日）出版的《週刊文春》會刊登全篇長達120分鐘的訪問內容。

同日，日媒《每日新潮》也報道，稱在24日早上找到末延麻裕子，指她當時拿着樂器外出到車站，並回應提問稱「現在是抱着積極努力的心情前進」，報道指她被問到有關離婚的問題時，答道：「抱歉，這是私事，我真的無法透露任何事情，非常抱歉。」又指她之後承認：「我們已經正式離婚了，現在各自朝不同的未來前進。」

傳為羽生結弦妻子的美女小提琴家末延麻裕子。（YouTube@mayuko suenobu/末延麻裕子【OFFCIAL】）

在報道刊出後不久，羽生結弦在社交媒體X（前稱Twitter）和Instagram「上水」，並罕有地以強烈的措辭發文，羽生在Instagram則發布一張照片，照片中是一張似乎是被捏皺了的紙，紙上寫道：「由我十多歲時，就會出現這些利用謊言、妄想、我沒見過的人、所謂的有關係人士的話去撰寫的報道。」然後字體明顯變大，「真有趣呢」，最後寫道，「我會將自己的體力、精神、技術投入到溜冰之中」，最後是他本人的簽名。

他也在X寫道：「以無情的『妄想』、『想像』或是『謊言』所撰寫的報道，真是令人大大地嚇一跳呢。雖然打官司的話會贏，但好像也沒什麼意義。」羽生結弦過往透過其官方X發文的話，都會加上署名，示意是由本人所發，但他本身並沒有加上署名，但隨即又再發文：「各位，這是我本人（羽生結弦）的說話！」