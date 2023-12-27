英超速評｜曼聯熱血3:2反勝維拉 坦赫格欲回正軌須善用凱倫

「英超曼聯又輸一場」，當「紅魔鬼」主場面對阿士東維拉上半場26分鐘已落後0：2時，相信大部分人都會這麼認為，但今次竟然沒有發生。曼聯憑加拿祖梅開二度，加上凱倫攻入個人聯賽首個入球，以3：2反敗為勝，止住了近4場不勝的頽勢。



戰術上，曼聯今場其實受制於維拉的死球及越位陷阱，但勝在落後下仍保持士氣，加上有點運氣，才能逆轉勝；主帥坦赫格能否改變球隊表現時好時壞，才是重上正軌的關鍵所在。



坦赫格今仗以拉舒福特復任正選，擔任左翼；右翼卻不是起用慣常的安東尼，而是讓平時任左翼的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）串演，卻收到不俗效果：拉舒福特回到熟悉的左翼表現出近期鮮有的活力，加拿祖的突破也頗銳利，更收穫了兩個入球。

維拉今場的死球戰術部署細心，兩度攻破曼聯的大門。（Getty Images）

不過， 曼聯雖然攻勢較多，但卻先失守。維拉今場「生波」不算組織得很好，中鋒奧尼屈堅斯全場都沒有射門，但他們的死球戰術卻別出心裁，例如21分鐘約翰麥甘尼（John McGinn）右路罰球似射似傳下，直接飛入遠柱，而這個入球其中一個細節是，里安拜尼（Leon Bailey）先站到曼聯門將奧拿拿身後，到麥甘尼主踢一刻才走出來，實際上似乎沒有對該入球沒有影響，但或多或少影響到了奧拿拿的判斷。

丹當斯卡門前接應二傳近射得手，助維拉一度領先2:0。（Getty Images）

維拉於5分鐘後所入的第二球也是來自精心部署的死球，麥甘尼右路開出角球，中堅基文迪朗格勒（Clément Lenglet）於遠柱頭槌二傳中路，丹當斯卡（Leander Dendoncker）門前加一腳射入；細心觀察會發現，朗格勒何以完全無人看管，原因是維拉在禁區12碼點附近用了兩個人來做「單擋」，然後讓朗格勒在身後走位到遠柱位置。

拉舒福特復任正選兼踢回熟悉的左翼，表現明顯較之前幾仗較佳。（Getty Images）

曼聯在進攻上也受制於維拉的越位陷阱戰術，雖然他們也希望將計就計，多次以長傳放「身後波」，但偏偏兩翼的拉舒福特、加拿祖或中鋒凱倫都多次跌入越位陷阱，單是上半場，主隊便有6次越位；下半場有改善，但也有3次越位。

如果說戰術上曼聯有什麼做得好的地方，或許是他們今場的逼搶很到位，尤其在落後兩球下，仍能維持士氣堅持執行戰術，似乎富商拉傑夫將接掌球隊足球事務、並傳聞可能棄用多名球員的消息，收到正面作用。曼聯追平的首兩球，正是先於中前場搶到皮球，然後快速進襲，59分鐘追回的第一球，拉舒福特傳予加拿祖近門射入，清脆俐落；71分鐘，加拿祖接應右路傳送撞射，皮球被迪亞高卡路士出腳閂到而略略改變方向，令維拉門將達米安馬天尼斯欲救無從。

加拿祖今場出任右翼，也有不俗發揮，更取得兩個入球。（Getty Images）

曼聯於82分鐘反超前一球，確實帶點運氣，當時右路角球傳中，皮球撞中維拉隊長麥甘尼大髀，彈向了凱倫（Rasmus Højlund）身前，後者反應極快地立即「窩利」射入，征戰英超15場，終於迎來第一個入球（他在歐聯6戰卻入了5球）。雖然有運，但這次攻勢也是源於逼搶，曼聯前場緊逼搶去朗格勒腳下球，雖然未能即時製造埋門，卻獲得了造成入球的角球。曼聯獲勝後以19戰31分排第6；維拉則以39分排第3，落後暫踞榜首的利物浦3分。

凱倫為曼聯射成3:2反勝一球，盡顯敏銳的射門觸覺。（Getty Images）

然而，跟上次作客晏菲路逼和利物浦一樣，曼聯這次反勝雖能振奮軍心，卻無法立即視為曼聯否極泰來的象徵，畢竟他們近期一場踢得好，下一場就變差：他們3球大破愛華頓後便不敵紐卡素、2：1力挫車路士後卻主場吞了般尼茅夫3蛋、悶和紅軍後則被韋斯咸淨勝兩球；紅魔球迷只能希望今次擊敗維拉後，下場作客諾定咸森林續有好表現。

凱倫終在英超「開齋」，並帶領曼聯反勝，難怪他入球後異常興奮。（Getty Images）

坦赫格要讓球隊重上勝軌，首先在防守死球時，必須更為專注，其實今場除了兩個失球，另外還有一球讓對方的迪亞高卡路士從容近頂，只是後者的頭槌僅告掠門高出。進攻上，曼聯也要多用上凱倫，事實上，這名丹麥前鋒獲得的供應很少，今場只得1次射門機會，而且也是多得麥甘尼的「誤傳」；如果能充分發揮這名20歲鋒將的射門觸覺及把握能力，曼聯的戰績將不止於此。