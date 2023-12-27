英超︱般尼茅夫3：0勝富咸　聯賽近7仗6勝1和　盧頓3：2挫錫菲聯

英超拆禮物日比賽，近況大勇的般尼茅夫主場對富咸，即使領隊伊拉奧拿被罰停賽只能坐觀眾席，仍能3：0擊敗富咸，聯賽4連勝後，這支11月初尚在降班區的小球會，力壓車路士升上第10位。

同時間上演的錫菲聯主場對盧頓，護級大戰變成入球騷，盧頓以3：2擊敗對手取得護級重要3分。



祖斯甸古華特為般尼茅夫先開紀錄。（Getty Images）

般尼茅夫11月初仍在降班區

伊拉奧拿領軍的般尼茅夫開季甚頹，頭9輪未嘗一勝，第10周才在般尼身上獲得首勝，隨即又被曼城大炒6：1，當時為11月初、他們排在英超第18位，護級之路看來甚艱難。

想不到他們之後7仗大爆發，擊敗紐卡素後愈戰愈勇，連同今仗6勝1和，唯一失分是面對另一西班牙教頭艾馬利領軍的阿士東維拉，更曾3：0技術擊倒曼聯。今仗對富咸，般尼茅夫開局其實表現平平，頭10分鐘內富咸已有3次機會，防守強度不及過去數仗，令人憂慮連戰之下球員疲累導致水準下滑。

尼奴「送大禮」 戰情逆轉

幸好般茅一班球員站穩陣腳後，開始靠反擊搶回不少攻勢，反觀富咸門將賓特尼奴表現患得患失，出迎和判決均未在最佳水平，並最終令球隊付上代價。

富咸未能運用優勢取得入球，般茅20歲英格蘭中場阿歷斯史葛在前場一次引球推進，精彩連過三關後，妙傳左路的祖斯甸古華特，這位加盟後表現麻麻的「名將之後」起腳射門角度和力度平平，可是富咸門將尼奴竟判斷失誤，讓皮球在手邊溜入，44分鐘般尼茅夫1：0領前。

富咸門將賓特尼奴表現患得患失，出迎和判決均未在最佳水平，並最終令球隊付上代價。（路透社）

打破拆禮物日魔咒

這記失球令比賽戰況逆轉，下半場盡是般尼茅夫的天下，前鋒施美安在禁區被踢跌博得十二碼，近況大勇的蘇蘭基主射入網，攻入今季英超聯賽第12球，助球隊領先至2：0。

富咸反撲無力，補時階段更被後備入替的史尼斯泰拉在禁區邊推順射入一記「世界波」，以0：3敗走，般尼茅夫終打破他們在拆禮物日的不勝魔咒，自2014年在英冠擊敗富咸以來，再次在12月26日贏波。

般尼茅夫今季頭9場聯賽只得3分（3和6負），之後9場卻足足搶得22分（7勝1和1負），令他們由11月初尚在第18，如今已升上前半板的第10位，他們累積25分，較大肆增兵的車路士還要多出3分。

盧頓反勝錫菲聯，一班球員不忘早前心臟病發暈倒球場的隊長洛克爾，摩利臣和文治高舉他的戰衣。（Getty Images）

同時間上演護級大戰錫菲聯主場對盧頓，戰情峰迴路轉，杜達堤的入球，為客軍17分鐘先開紀錄。下半場中段錫菲聯連入兩球反超前，3分在望之際，竟在77分鐘和81分鐘連環擺烏龍，終以2：3敗陣。盧頓取得護級重要3分，以15分續排第18，錫菲聯再輸一仗，仍以9分排包尾。

賽後上演窩心一幕，盧頓隊長洛克爾早前在比賽期間心臟病發，繼上季升班附加賽決賽後再次暈倒球場。他今仗未能上陣，一班隊友沒有忘記他，摩利臣和文治高舉他的戰衣，向隊長致敬。

英超拆禮物日賽果



紐卡素 1：3 諾定咸森林

般尼茅夫 3：0 富咸

錫菲聯 2：3 盧頓

