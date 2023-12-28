英超｜黃喜燦半場梅開二度領狼隊大勝　多得賓福特中堅狂送禮

效力狼隊的黃喜燦，縱然半場因傷退下火線，但這名韓國前鋒僅45分鐘已經梅開二度，助作客的狼隊大勝賓福特4：1。不過，狼隊把快樂建築在賓福特守衛彌敦哥連斯的痛苦身上，事關這名愛爾蘭國腳今場3次失守，全數被對方把握到機會。



賓福特與狼隊兩支英超中游隊伍碰頭，作客的狼隊由沙拉比亞交出妙傳，勒美拿（Mario Lemina）入楔無人看管頭槌建功，13分鐘打開缺口。約1分鐘後，黃喜燦把握賓福特後場誤傳，成功截去皮球，再推過對方門將送入空門。即使賓福特由韋沙追成較接近紀錄，但賓福特後場又有誤傳，圖迪高美斯（Toti Gomes）頂前，卻被黃喜燦在禁區內冷靜地挑過對方守衛，再把皮球送入網，一氣呵成，28分鐘梅開二度，狼隊79分鐘由比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）錦上添花，作客以4：1大勝賓福特。

黃喜燦把握對方後場失誤，梅開二度。（Getty Images）

僅14分鐘貢獻兩球的黃喜燦，今季累積10個聯賽入球，亦是他英超生涯首度入球突破雙位數，這名韓國國腳因背傷而半場退下火線，但似乎傷勢不算太嚴重，完場後亦返回球場向作客球迷致意。

黃喜燦完場向在場的球迷致意。（Getty Images）

效力白禮頓的日本國腳三笘薰早前因足踝受傷，需要養傷4至6星期，大有可能錯過亞洲盃。黃喜燦在這個時間受傷，當然令人擔心，他賽後即向外界派定心丸：「我覺得（背傷）不是大問題。」

繼史堤芬費查（Steven Fletcher）及魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）後，黃喜燦成為狼隊英超史上第3名球員，單季攻入10個聯賽入球或以上，黃喜燦僅花半季就做到了，他把功勞歸功於隊友，「他們供給我很多不錯的選擇，我很享受與他們在場上並肩作戰。」

黃喜燦因背傷在半場時退下火線。（Getty Images）

狼隊大勝建築在賓福特中堅的痛苦上

狼隊大勝一場，除了球員的努力外，還有一名「功臣」不得不提，他就是賓福特中堅彌敦哥連斯（Nathan Collins），事關今仗3個後場誤傳也是出自他。哥連斯先在後場回傳給門將時乏力，黃喜燦洞悉先機搶去皮球。哥連斯其後長傳同樣斷纜，才出現了黃喜燦的瀟灑入球。這名22歲的愛爾蘭國腳愈踢愈沉，下半場末段再度交失，橫傳直接送給比拿加迪，錄得了尷尬的失誤連中三元。

哥連斯今場3次誤傳，全數被對手把握機會。（Getty Images）

哥連斯連番失誤，導致球隊主場大敗，不知道會否為他的足球生涯添上陰影，賓福特領隊法蘭克（Thomas Frank）拒絕怪責，反而鼓勵這名年輕中堅，「我跟他說：『已經無嘢衰得過今場。』哥連斯在今季發揮很好﹑很正面，當然今晚的表現會令他難過，但難關總會過，我期望他在明日昂首踏上訓練場。」