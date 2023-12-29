孫興慜1月2日赴中東戰亞洲盃　外媒質疑重要性　熱刺主帥一句秒殺

亞洲盃決賽周尚有兩星期便在多哈展開，香港隊將相隔56年再參與這項亞洲最高級別國際賽；但對於部份歐洲球會而言，卻要在季中暫時失去主力球員。

熱刺隊長孫興慜在完成英超「快車期」後，便會赴阿布札比向韓國隊報到，熱刺主帥普斯迪高古卻遭媒體質問「覺得亞洲盃有多重要」，普帥立刻一句「秒殺」。



韓國足總周五（29日）宣布，孫興慜和狼隊前鋒黃喜燦會在1月2日前往阿布札比，隨韓國隊備戰亞洲盃，而效力巴黎聖日耳門的李剛仁則會在完成1月3日的法國超級盃後才歸隊。

在完成12月31日主場對般尼茅夫的英超賽事後，孫興慜便會暫時離開熱刺，領韓國出戰亞洲盃。（Getty Images）

孫興慜參加亞洲盃，對熱刺來說無疑是極大打擊，加上熱刺將要在香港時間1月13日深夜對曼聯，而亞洲盃則在12日開幕，若韓國能打入決賽，賽事會在2月10日上演，意味熱刺隨時失去這位隊長個多月。《路透社》報道，在熱刺作客2：4不敵白禮頓後，一名記者向主帥普斯迪高古提問，詢問他「對亞洲盃的重要性有什麼看法」？

然而，普斯迪高古在2015年執教澳洲國家隊時，正正領澳洲在決賽擊敗有孫興慜在陣的韓國隊，奪得冠軍，亞洲盃也是普帥執教生涯其中一個最重要的錦標，他立刻回答道：「你知道我有贏過亞洲盃的，是吧？」

他進而道：「所以我覺得亞洲盃的重要性頗高，也覺得這個盃賽很重要。很多歐洲人覺得歐洲國家盃也很重要呀，是的，亞洲盃和非洲國家盃也是同一級別的比賽。」

一貫幽默的普斯迪高古也不忘趁機「抽水」，笑道：「希望孫興慜今次參賽，再次殺入決賽，然後再一次輸給澳洲吧，這樣我會很開心的！」