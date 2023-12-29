英超｜莫耶斯零的突破生涯作客首勝阿仙奴　守出個未來多得施蒙尼

憑蘇錫克及馬夫洛柏路斯的入球，韋斯咸爆出小冷門，作客兩球淨勝阿仙奴，亦是「鎚仔幫」主帥莫耶斯（David Moyes）的一個里程碑，他在執教生涯首度作客擊敗阿仙奴。面對兵工廠的圍攻依然頂得住，莫耶斯透露多得馬德里體育會領隊施蒙尼的一番話。



自從作客意外以0：5大敗予富咸後，韋斯咸在英超的走勢不俗，接連在主場淨勝狼隊及曼聯，今仗作客挑戰阿仙奴。「鎚仔幫」藉蘇錫克及倒戈的馬夫洛柏路斯上﹑下半場各建一功，以兩球淨勝對手，除了創出聯賽3連勝兼零失球，莫耶斯執教生涯第23次作客兵工廠，終於取得首場勝仗。

英超｜阿仙奴爭議球再現不敵韋斯咸失榜首 阿迪達：十分遺憾

莫耶斯生涯首度作客擊敗阿仙奴。（Getty Images）

阿仙奴30次埋門都食白果

單看今仗數據，韋斯咸全場僅得26%控球率﹑6次攻門，陷於劣勢，但他們的攻勢貴精不貴多，除了兩個入球外，舊將迪格蘭賴斯完場前踢跌艾馬臣，可惜賓華馬操刀宴客，否則有機會再拉開比分。

阿仙奴今仗圍攻韋斯咸，全場錄得30次攻門，更在禁區內觸球多達77次，惟仍未能攻破韋斯咸的大門，創下英超禁區內最多觸球卻無入波的尷尬紀錄。力保清白之身，韋斯咸一眾守衛功不可沒，全場嚴密佈防，當中門將艾路拿錄得8次撲救，其中6次是禁區內的射門，面對沙卡的近門頭槌，或是奧迪加特的勁射，同樣過不了這名法國門將的十指關。

面對阿仙奴全場30次攻門，韋斯咸依然力保不失，防線應記一功。（路透社）

莫耶斯：多得施蒙尼

莫耶斯賽後盛讚防線的表現突出，「我們防線表現做得非常好，組織﹑結構﹑紀律上都是無可挑剔，阿仙奴給予我們很多壓力，我們今仗做好球賽其中重要一環——就是防守。」

自韋斯咸對富咸失5球後，莫耶斯不希望再度發生，要求麾下改善防守，同時多得馬體會領隊施蒙尼的「提醒」，「施蒙尼在大概一個月前說過，『英超像是沒有人防守』，太多人多打人少的情況出現，我認為他是正確的，一支球隊有出色的防守是非常難擊敗，我認為我們今晚做到了。」

阿仙奴圍攻韋斯咸都未能取得入球，難免洩氣。（Getty Images）