兩大球王隔空鬥騷肌　美斯與妻子健身室自拍　C朗大騷爆肌照

撰文：普利森
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C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）明年初在沙特阿拉伯再鬥美斯（Lionel Messi，又譯梅西），兩大球王縱然如今較少機會在場上碰頭，兩人的戰場轉往網上，再度隔空較量。

C朗拿度與美斯在歐洲球壇打滾時，除了在球場較量，場外不斷互破入球紀錄。兩大球王近年先後離開歐洲聯賽，同場對壘的機會難得。國際邁亞密明年訪港前，將會先赴沙特阿拉伯，出戰利雅德賽季盃（Riyadh Season Cup），與C朗拿度效力的艾納斯碰頭。兩大球王同場較量，睇一次少一次，近日兩人戰場轉往網上，隔空交手。

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C朗與美斯相隔一年將在沙特再度交手。（資料圖片／Getty Images）

正在休季美斯，不忘保持身體狀態，日前在社交網站上載與妻子安東莉娜（Antonela Roccuzzo）在健身室的自拍照，赤裸上身的美斯展示六舊腹肌，而太太則倚着美斯，兩公婆展現健康一面。

美斯兩公婆一同展示健康一面。（Instagram截圖）

看見宿敵上載相片，C朗拿度豈可執輸，他亦上載一張健身的相片，但與美斯自拍照的不同之處是，他的女友佐真娜沒有陪伴在側，只得C朗一人。C朗的相片同樣赤裸上身，加上正在「做機」的大腿，全身上下都是「爆肌」，截至現時發布12小時，已有近790萬人讚好。

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（Instagram截圖）

C朗拿度在周中領艾納斯出戰沙特聯賽，作客有賓施馬﹑簡迪坐鎮的伊蒂哈德，38歲的C朗憑12碼梅開二度，助艾納斯以5：2擊敗對手，亦是他在2023年攻入的第53球，成為今年入球最多的球員。

賓施馬與C朗在沙特聯賽碰頭。（Getty Images）
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