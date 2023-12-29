桌球｜傅家俊局數2：6不敵利蘇斯基　澳門邀請賽無緣決賽

香港球手傅家俊（Marco）早前在「澳門桌球大師邀請賽」8強力克奧蘇利雲，殺入4強，與另一名英格蘭球手利蘇斯基（Jack Lisowski）爭奪決賽席位，可惜Marco以局數2：6不敵對手，無緣決賽。



傅家俊在澳門大師賽8強與「火箭」奧蘇利雲碰頭，Marco在其中3局轟出過百度的「Century Break」，以局數6：2力克強敵晉級。傅家俊在周四（28日）晚上鬥利蘇斯基，希望保持強勢再下一城，可惜最終以局數2：6落敗，4強止步。

另一場4強戰，馬克威廉斯（Mark Williams）同樣以6：2淘汰特林普（Judd Trump），將與利蘇斯基在明日爭冠。

桌球｜傅家俊澳門邀請賽復仇挫奧蘇利雲 今晚與利蘇斯基爭入決賽