桌球｜傅家俊局數2：6不敵利蘇斯基 澳門邀請賽無緣決賽
撰文：趙子晉
出版：更新：
香港球手傅家俊（Marco）早前在「澳門桌球大師邀請賽」8強力克奧蘇利雲，殺入4強，與另一名英格蘭球手利蘇斯基（Jack Lisowski）爭奪決賽席位，可惜Marco以局數2：6不敵對手，無緣決賽。
傅家俊在澳門大師賽8強與「火箭」奧蘇利雲碰頭，Marco在其中3局轟出過百度的「Century Break」，以局數6：2力克強敵晉級。傅家俊在周四（28日）晚上鬥利蘇斯基，希望保持強勢再下一城，可惜最終以局數2：6落敗，4強止步。
另一場4強戰，馬克威廉斯（Mark Williams）同樣以6：2淘汰特林普（Judd Trump），將與利蘇斯基在明日爭冠。
桌球｜傅家俊澳門邀請賽復仇挫奧蘇利雲 今晚與利蘇斯基爭入決賽
桌球明星挑戰賽｜奧蘇利雲明年3月訪港 票價參考美斯最貴3380桌球｜奧蘇利雲明年3月再訪港 有望與傅家俊伊館重演夢幻對決桌球｜傅家俊冀重拾職業佳態 本月與奧蘇利雲齊戰澳門大師賽桌球｜梅菲打出單局限時賽史上首次147 掀史上最佳討論（有片）13歲港產桌球小將廖予生限時賽一鳴驚人 榮升封面人物：受寵若驚桌球｜傅家俊發文談奧蘇利雲 「他不僅是GOAT」桌球．全英賽｜奧蘇挫丁俊暉第8度封王 締最年輕最年長奪冠紀錄桌球｜奧蘇利雲為球手出頭遭處分 收賽會警告信被要求考慮未來