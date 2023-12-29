英超｜阿仙奴爭議球再現不敵韋斯咸失榜首　阿迪達：十分遺憾

今年11月初，阿仙奴被紐卡素打破今季英超不敗之身，兵工廠因為一個爭議球而落敗，主帥阿迪達炮轟球證決定可恥。阿仙奴周四（28日）深夜在主場鬥韋斯咸，再度出現相若的爭議，查洛保雲在底線有出界之嫌下傳中，蘇錫克先開紀錄，結果阿仙奴以0：2落敗，失落榜首席位。



阿仙奴不敵紐卡素一仗，安東尼哥頓一箭定江山，但入球過程充滿爭議，皮球疑似出界，但球證沒有示意，祖爾韋洛克其後傳中，才出現其後的入球。阿仙奴主帥阿迪達賽後狂轟判決「可恥」，「為何這入球還能有效，難以置信」﹑「我們會輸是因為一些顯而易見的球證決定，很不光彩」。阿迪達這番毫不留情的言論，被英格蘭足總罰款。

英超｜紐卡素入球VAR過三關終判有效 阿仙奴吞敗阿迪達連轟可恥

阿迪達對VAR的判決怒不可遏。（Getty Images）

相隔約兩個月，阿仙奴再遇到類似事件，主場迎戰韋斯咸一仗，查洛保雲疑有出界之嫌在底線傳中，蘇錫克面對空門撞射破網，作客的「鎚仔幫」13分鐘先開紀錄。事發一刻電光火石，未見阿仙奴球員舉手示意出界，VAR其後覆核該入球，巧合的是，底線的鏡頭正好被查洛保雲完美遮擋皮球，就算另一個遠鏡都是不清楚，即使VAR慢鏡逐格回看，都難以清晰地判斷皮球是否出界。

根據球例，VAR需要在「清晰及明顯」（Clear and obvious）的情況下才可作出判決，若能未能清晰判定的話，就只好維持原判。經過VAR一番努力後，蘇錫克入球仍然有效。

保雲在底線傳中疑有出界之嫌。（Getty Images）

韋斯咸換邊後由倒戈的馬夫洛柏路斯（Konstantinos Mavropanos）頭槌建功，阿仙奴主場以兩球落敗，未能力保榜首的席位。

繼對紐卡素後，阿仙奴再輸類似的爭議球，球迷當然對判決感不滿，直言：「因為唔夠唔同角度鏡頭下，一季兩次被偷走入球，無辦法相信。」有網民笑言：「阿仙奴又要準備另一份投訴聲明。」

查洛保雲遮擋了鏡頭，難以判定皮球是否出界。（X截圖）

阿迪達：十分遺憾，現今的科技竟然無法判斷是否出界

查洛保雲傳球的一刻在空中，與上次對紐卡素相比，確實難以判斷是否出界，而阿迪達對比上次的過激反應，今次就溫和得多，「我都看不見，他們（球證）說這是難以判斷，以現今的科技，竟然無法判斷是否出界，這是十分遺憾。」

今次事件主角之一的查洛保雲，賽後坦言事出突然，他都不知道是否出界，當時他只是希望繼續攻勢。前英超球證卡頓保（Mark Clattenburg）指VAR都無法判定，並指英超可以在皮球內加入晶片，避免同類型事件再發生。