英超｜曼城主場出戰騷五冠　兩球淨勝錫菲聯　迪布尼列後備未上陣

在2023年勇奪五冠王的曼城，今仗返回主場展示5個獎盃，縱然夏蘭特與迪布尼繼續缺陣，「藍月亮」憑洛迪卡斯簡迪及艾華利斯上、下半場各建一功，結果以兩球淨勝錫菲聯，全取3分。



養傷多時的迪布尼，今仗重返大軍名單先列後備。（路透社）

曼城主帥哥迪奧拿賽前談及艾寧夏蘭特與奇雲迪布尼的傷勢，夏蘭特仍未隨隊訓練，而迪布尼就十分接近復出。曼城主場對錫菲聯，夏蘭特繼續缺陣，迪布尼則重回大軍名單，今仗先列後備。

曼城賽前展示五冠。（Getty Images）

早前在沙特阿拉伯贏得世冠盃錦標，成為「五冠王」，今仗開賽前一眾球員先影威水相。菲爾科頓中場接應隊友傳送時，雖然被對手撞跌，在附近的中場大將洛迪卡斯簡迪隨即推進，推順在禁區頂起腳射地波，收死錫菲聯門將科達寧咸（Wes Foderingham），「藍月亮」14分鐘領先一球。

洛迪推順至禁區頂起腳建功，曼城14分鐘先開紀錄。（Getty Images）

沒有迪布尼及夏蘭特的日子，曼城的菲爾科頓及艾華利斯在進攻上變得更重要，科頓今仗表現活躍，無論左、中、右路都看到這名英軍國腳的身影，為球隊在進攻上穿針引線。曼城左路一次攻勢，科頓入楔接應隊友傳送，禁區內左路地波傳中，艾華利斯鏟射破網，曼城61分鐘取得保險球，結果以2：0擊敗對手。

艾華利斯近門撞射破網，曼城下半場領先至兩球。（Getty Images）

維拉多踢一人險勝般尼

今季表現有驚喜的阿士東維拉，主場面對下游分子般尼，先由里安拜尼28分鐘打開紀錄，惟對手兩分鐘後即由安杜尼追成平手，穆沙戴亞比42分鐘近射再取領先。般尼中場辛達貝治兩黃一紅被逐，人數佔優的維拉反被般尼取回不少攻勢，利尼科士打71分鐘建功，追成2：2平手。

維拉的祖漢杜蘭末段博得12碼，杜格拉斯雷斯操刀，射中楣反彈入網，成功絕殺般尼，順利以3：2取勝，並以42分暫時升上聯賽次席。

杜格拉斯雷斯操刀12碼中鵠，維拉再取領先。（Getty Images）

英超周六戰果：



盧頓 2：3 車路士

阿士東維拉 3：2 般尼

水晶宮 3：1 賓福特

狼隊 3：0 愛華頓

曼城 2：0 錫菲聯

