英超｜車路士作客3：2險勝盧頓　高爾彭馬梅開二度

經過英超上半季後，盧頓的堅尼禾夫路球場愈來愈有「地獄主場」的感覺，盧頓曾經擊敗紐卡素﹑賽和利物浦，即使不敵阿仙奴及曼城，對方都吃盡苦頭。

盧頓今仗再在主場出擊，迎戰「海鮮波」的車路士，憑高爾彭馬梅開二度及馬度基的入球，一度領先3：0，盧頓末段狂追，7分鐘連入兩球，幸好車路士力保勝局，以3：2驚險全取3分。



盧頓上季取得升上英超的資格後，主場堅尼禾夫路球場（Kenilworth Road）因不符英超資格，球場隨即進行升級工程，終於在9月可以真正主場出戰。

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盧頓的堅尼禾夫路球場近期發揮主場優勢，不少強隊都在這球場吃盡苦頭。（Getty Images）

盧頓今季主場錄得2勝3和5負，縱然戰績算不上亮眼，但盧頓主場近期愈踢愈好，曾經擊敗熱刺及紐卡素﹑賽和利物浦，接連兩場不敵曼城及阿仙奴，對方亦吃盡苦頭，逐漸建立「地獄主場」之氣勢。

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盧頓今季主場對前列球隊戰績：



第8輪 對熱刺勝1：0

第11輪 對利物浦和1：1

第15輪 對阿仙奴負3：4

第16輪 對曼城負1：2

第18輪 對紐卡素勝1：0



盧頓主場令不少強隊吃盡苦頭。（資料圖片／Getty Images）

盧頓主場迎戰狀態飄忽的車路士，主隊防線早段已受到不少壓力，尼高拉斯積遜近射被撲後，盧頓後衛伊沙卡保尼解圍時誤傳，落在高爾彭馬腳下，禁區內左腳一射破網，車路士12分鐘先開紀錄，亦是這名前曼城青訓產品今季第7個英超入球。

高爾彭馬攻入今季第7個聯賽入球。（Getty Images）

車路士隊長干拿加歷查連續兩度被積及布朗踩中腳，幸好無大礙可以繼續作賽。車路士正選翼鋒馬度基（Noni Madueke）在右路突破殺入禁區，面對盧頓守衛一推一射掛網，37分鐘擴大領先紀錄。

馬度基勁射破網，助車路士領先至2：0。（Getty Images）

盧頓半場隨即作出調動，換入鍾達希及奧賓尼增強攻力，這名曼聯青訓入替後甚為活躍，多次以個人速度為球隊製造攻勢。縱然盧頓換邊後形勢比上半場好，但一直未能製造具威脅埋門，車路士的高爾彭馬接應尼高拉斯積遜的傳送，瀟灑地扭過盧頓門將卡明斯基後，再冷靜送入網內，70分鐘梅開二度。

高爾彭馬冷靜扣過門將後再射入網，梅開二度。（Getty Images）

盧頓未有放棄，75分鐘先食詐糊，車路士的防線響起警號，艾迪巴約的頭槌中楣，倒戈的巴克利接應角球，頭槌建功攻破舊東家，80分鐘力追至1：3，燃起盧頓的一絲希望。盧頓左翼艾菲達奧堤開出罰球，後備入替的摩利斯插水式頭槌攻門，車路士門將柏杜域撲到再中楣。

盧頓的攻勢愈來愈凌厲，艾菲達奧堤撞射再被柏杜域撲出，艾迪巴約近門補中，87分鐘追成2：3，可惜未能乘勢追平，結果車路士以3：2險勝，全取3分。