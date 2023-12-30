英超｜坦赫格拒絕與曼聯新高層會面　「傷兵復出猶如新兵一樣」

英國富豪拉傑夫（Jim Ratcliffe）的英力士集團（INEOS）在平安夜宣布，購入曼聯25%的股權，並接管曼聯的足球事務。

新老闆上場，與新上司見面人之常情，曼聯主帥坦赫格賽前透露，他親自請「食檸檬」，直言「唔好搞我住！」



英超第20輪



諾定咸森林 對 曼聯 今晚深夜1時30分

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拉傑夫入股曼聯，即將接管足球事務。（資料圖片／路透社）

曼聯平安夜公布，英力士集團購入25%股權，承諾從英力士找來專家發展，冀望把曼聯重返昔日的輝煌。

曼聯平安夜公布拉傑夫入股 加利尼維利：正常機構不會這樣做

拉傑夫入股後，將會接管曼聯的足球事務，換言之成為領隊坦赫格的對口單位。曼聯今晚（30日）深夜作客鬥諾定咸森林，這名荷蘭教頭出席賽前記者會時透露，原本有機會與拉傑夫及其他高層見面，但他拒絕了，「還未（會面），我想專注在賽事本身，我不想分散注意力。」

英超冬日快車進入尾聲，坦帥希望應付球賽後，才與新管理層見面，他直言十分期待，「無論英力士及我自己都十分期待（合作），只是現時時間上未能配合，但我們肯定會見面。無論誰是球隊的班主﹑高層，我們都需要建立一個勝利的文化，他們（高層）可以對球隊有所啟發。」

坦赫格直言因賽程未與拉傑夫等高層見面。（Getty Images）

「傷兵復出猶如強援加盟」

「傷兵復出就像強援加盟一樣」，這是阿仙奴名帥雲格的名言，似乎這番話同樣適用在曼聯身上。坦赫格說：「當傷兵回歸時，我們在1月就像有5至6名新兵一樣，我對球隊下半季的形勢十分樂觀。」

曼聯在年初的冬季轉會窗，沒有大花金錢，只是借入3名球員。紅魔鬼似乎在即將來到的冬季轉會窗策略沒有大變，難怪坦帥以傷兵代替新兵。利辛度馬天尼斯﹑卡斯米路﹑美臣蒙特﹑哈利馬古尼﹑馬拉西亞同樣在1月先後復出。