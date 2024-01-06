游泳｜何詩蓓繼續「神級」心態備戰奧運　「今年開開心心」

手握五個巴黎奧運資格的何詩蓓（Siobhan），今日（6日）在香港游泳教練會周年頒獎禮上獲得「榮譽貢獻獎」，她坦言過去幾年政府投放很多資源在體育方面，「有責任為香港取得好成績，讓大家知道這些資源沒有浪費」。她期望能繼續以平常心度過這個奧運年，爭取佳績。



何詩蓓在2023年成績驕人，先在杭州亞運贏得2金1銀3銅，打破1個亞洲紀錄﹑2個亞運紀錄及7個香港紀錄，其後在世界盃3站共奪6金2銀1銅。她今日獲香港游泳教練會頒發兩大獎項，除了與亞運代表何甄陶分奪男、女子最佳游泳員，個人亦榮獲「榮譽貢獻獎」。何詩蓓接過獎項後說：「2023年是不錯的一年，過去幾年政府投放很多資源在體育，覺得自己有責任為香港取得好成績，讓大家知道這些資源沒有浪費。這些資源都帶動到新生代，我們有好多新星，希望能繼續啟發到大家在國際泳壇取得好成績。」

何詩蓓希望能為本地泳壇帶來更多資源培訓新生代。（葉詩敏攝）

2024年是大賽年，Siobhan下月先出戰卡塔爾多哈舉行的長池世界游泳錦標賽，她曾經三度贏得短池的世界冠軍，在去年的福岡世錦賽100米自由泳摘銀，將繼續衝擊長池世錦賽冠軍。而今年最重要的必是巴黎奧運，貴為東京奧運兩銀得主的她，目前已手握5個項目的奧運入場券。

自東京奧運奪得兩銀，愈戰愈勇屢破紀錄的她被視為金牌大熱，她坦言很少關注自己的報道，「盡自己努力，專注在每日的訓練，奧運對我來說是好長遠的事，雖然是7個月後，但每日做好自己，不想太多給自己太大壓力，只要努力總會有好成績。」

何詩蓓今年除了在巴黎奧運力爭獎牌，還會在下月衝擊世錦賽金牌。（葉詩敏攝）

繼續「神級」平常心備戰奧運

何詩蓓一向以「神級」心態見稱，惟她今年目標仍是保持好心態，「希望這一年可以用一個平常心面對所有事，今年有好多興奮、期待的事，情緒太大上落不是好事，保持平常心，開開心心過這一年。」她笑道。

17歲新星麥世霆去年成為港隊史上首奪得世青獎牌的男泳手，今年目標再創個人最佳。（葉詩敏攝）

至於男、女子最進步泳員獎則落在17歲新星麥世霆（Adam）和張心悅（Cindy）手上，前者去年在世界青年游泳錦標賽勇奪200米蛙泳金牌，是港隊史上首名奪得世青獎牌的男泳手，他在11月廣西舉行的全國學生青年運動會中，更連續打破100及200蛙泳香港紀錄，摘下兩面銀牌。Adam坦言去年佳績增添不少信心，惟未有把目標放在衝擊巴黎奧運A標，「不會給自己太大壓力，始終我只得17歲，慢慢進步將來都會有機會。」

張心悅在去年達到巴黎奧運A標時間，直言不給自己太大壓力衝破香港紀錄。（葉詩敏攝）

同樣17歲的張心悅，去年憑2分10.35秒達到奧運200米背泳A標，奪得明年巴黎奧運入場券，實現奧運夢想。她在9月初戰杭州亞運，更游入200背決賽並以第5名完成。目前香港100米和200米背泳紀錄分別由歐鎧淳和已退役的劉彥恩持有，Cindy坦言不強求香港紀錄：「不會給自己太大壓力，當然想破到但不會逼自己，目標始終都是突破個人最快時間（Personal Best），上年PB快了4秒是快好多，暫時想努力保持先。」