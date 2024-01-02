何詩蓓手握5個巴黎奧運資格展望新一年　衝擊首度稱霸世錦及奧運

2024年，是關於大賽的一年，距離巴黎奧運餘下半年左右。「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）今日（2日）發文展望2024，直言已經準備好令人興奮的一年。



9月24日，杭州亞運會，何詩蓓出戰女子蛙泳項目。（資料圖片／林靄怡攝）

何詩蓓今日在社交網站發布限時動態，透過如何度過剛過去的年末假期，短暫離開社交網站的時間，花時間好好調整自己，再與家人度過美好時光。Siobhan好好充電後，直言已經準備好迎接2024年的一切，「不少令人興奮的事情即將發生，我急不及待與大家分享，大家準備好迎接豐富的一年了嗎？」

何詩蓓展望2024。（Instagram截圖）

對何詩蓓來說，2024年必定是大賽年，下月先出戰卡塔爾多哈舉行的長池世界游泳錦標賽，Siobhan曾經3度贏得短池的世界冠軍，在去年的福岡世錦賽100米自由泳摘銀，嘗試衝擊長池的世錦賽冠軍。

世錦賽外，今年最重要的必要是巴黎奧運會，貴為東京奧運兩銀得主的Siobhan，如今已手握5個項目的奧運入場券，再向奧運金牌進發。

何詩蓓現有的巴黎奧運資格：



50米自由泳﹑100米自由泳﹑100米蛙泳﹑200米自由泳﹑400米自由泳



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